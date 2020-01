Biluheld i rundkørsel - mistanke om sprit

VESLØS:To personbiler stødte sammen i rundkørslen ved Aalborgvej i Vesløs lørdag morgen omkring kl. 06.40.

Ifølge de meldinger, politiet har, fik kun bilerne buler. Ingen personer skulle være kommet noget til.

Den ene bilist blev dog anholdt og taget med til blodprøve, da han mistænkes for at have været påvirket under kørslen - enten af alkohol eller narko, oplyser vagtchefen for Midt- og Vestjyllands Politi.