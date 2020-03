Bingo: En død nilgås

THISTED:- Så var der bingo.

Sådan lyder det fra reguleringsjæger Martin Poulsen efter han onsdag fik fået ram på sin første nilgås. Han har i de forgangne uger været på jagt efter den invasive fugl i området omkring Tingstrup Sø centralt i Thisted. Uden held - men tålmodighed betaler sig.

- En borger kontaktede mig, efter han havde set gæssene ved Ballerum. Der stod fire nilgæs på en flad græsmark. Nu er der tre tilbage, lyder det fra jægeren, som den forgangne weekend fortalte om indsatsen med at udrydde den invasive fugl til NORDJYSKE Medier.

Den er ikke velkommen - hverken i Thy eller resten af Danmark.

- Så de skal bare dø, siger Martin Poulsen.

Han fik at vide, at der var set fem nilgæs nær Ballerum.

- Det kan være, at en borger har fået ram på en, siger Martin Poulsen.

Alle jægere opfordres nemlig til at holde øje med nilgæs på deres jagtområder, og faktisk er man forpligtet til at bekæmpe den.

Martin Poulsen kunne ikke se, om det var en gase eller en gås, han fik ram på. Under alle omstændigheder ligger bryststykkerne nu hjemme i fryseren.

- Det skal da prøves at spise den. Det var jo nogle flotte bryststykker, siger han.

Han anslår at fuglen vejede 2-3 kilo.

- Det er jo ikke en af de største gåsearter, siger han.

Martin Poulsen håber, at de resterende nilgæs flytter tilbage til Tingstrup, da han ofte kigger forbi det område. Under alle omstændigheder så regner han med, at de er ret stationære den kommende periode på grund af ynglesæsonen.

https://nordjyske.dk/nyheder/thisted/den-skal-bare-doe-nilgaasen-er-ikke-velkommen-i-thy/939cc878-7715-4d04-ac4a-e006f628393a

Nilgåsen er naturligt hjemmehørende syd for Sahara og i den Egyptiske Nildal. Nilgåsen har en særdeles dominerende adfærd overfor andre fuglearter, og det går ud over hjemmehørende arter som ænder og blishøns i at etablere sig i områder, hvor nilgåsen er til stede.

Den kan også krydse sig med andre gåsearter som canadagås og grågås eller med den beslægtede gravand.

Nilgåsen bekæmpes ved jagt og ikke mindst regulering, som må finde sted året rundt uden særlig reguleringstilladelse. Det vurderes, at arten vil være vanskelig at udrydde, hvis den først får etableret en større bestand. De danske nilgæs trækker som regel sydpå til frostfrie områder om vinteren, men når vintrene er milde, bliver fuglene typisk i landet.