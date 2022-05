Bittert nederlag i Serie 2: Markspiller måtte på mål for Thisted FC

THISTED:Mandag aften skulle Thisted FC forsøge at hente endnu en sejr i Serie 2, da de hjemme fik besøg af Borbjerg Skave Fodbold. Thisted FC har været godt kørende i Serie 2 og ligger i den bedre halvdel i tabellen, men mandag måtte de se sig slået 2-3.

Før kampen blev Thisted FC udfordret, idet deres målmand Andreas Hove var forhindret i at spille. Derfor måtte Frederik Olsen, som normalt spiller i marken, tage målet.

- Jeg synes vi spillede en god kamp og holdt dem fra chancer, men jeg tror de fandt ud af, at vi ikke havde en trænet målmand med, siger spillende træner for Thisted FC, Jacob Kjær.

Gæsterne kom i en meget defensiv opstilling, og derfor var Thisted FC mest på bolden i første halvleg. Til gengæld var Borbjerg Skave Fodbold farlige på dødbolde, og efter 18 minutter scorede de på et frispark.

Thisted FC fortsatte med at være på bolden, men havde svært ved at komme til de store chancer. Efter 32 minutter blev gæsternes føring fordoblet, da de headede et hjørnespark i mål.

- Vi var klart bedst på bolden og havde kontrol. Det var faktisk kun på dødbolde, at de var farlige, siger Jacob Kjær.

Et minut inde i anden halvleg bragte Peter Lukassen fornyet spænding tilbage i opgøret med sin scoring til 1-2. Her blev han spillet fri i dybden og scorede i det lange hjørne.

Thisted FC fortsatte med at presse på for en udligning, men efter 61 minutter slog Borbjerg Skave til igen, da de scorede på en kontra.

Med tre minutter tilbage fik Thisted FC igen håb om et sent comeback, da de scorede til 2-3. Denne gang var det Jacob Svane, som headede et indlæg i mål.

Men der blev ikke scoret yderligere, og derfor blev det et nederlag på 2-3. til Thisted FC.

- Vi burde have fået point i dag, og med en vant målmand, tror jeg også, at vi havde vundet. Men vi fortsatte de gode takter fra sidst, og det tager vi med til næste kamp, siger Jacob Kjær.

Thisted FC har fået 10 point i syv kampe i Serie 2 og ligger midt i tabellen.