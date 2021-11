Bittert nederlag: Thy Håndbold tager med 10 sekunder igen

VIBORG:Det var en bitter dag for Thy Håndbold, der lørdag tabte med et mål ude mod Søndermarkens IK i 2. Division.

- Alle skal have stor ros for at vise masser af fight hele kampen, og vi kan være tilfredse med præstationen, men vi er selvfølgelig ærgerlige over resultatet, siger træner for Thy Håndbold, bertha Hoxer.

Thy Håndbold havde ikke den bedste optakt til kampen og havde flere afbud til kampen. Alligevel kom thyboerne fint fra start og spillede lige op med Søndermarkens IK.

- Det var et af topholdene vi mødte, men vi viste, at vi godt kunne være med, siger Bertha Hoxer.

Midtvejs gennem første halvleg tog Thy Håndbold føringen, og de gik også til pause foran med to.

I løbet af anden halvleg fortsatte kampen med at være tæt, og Thy Håndbold brugte mange kræfter især i forsvaret på at hænge i.

-Det var en forsvarskamp i dag. Vi var kun ni spillere afsted i dag, så vi brugte mange kræfter i forsvaret, og det kunne vi også mærke i slutningen af kampen, siger Bertha Hoxer.

Med 20 sekunder igen fik Thy Håndbold scoret til 22-22. Men desværre for thyboerne kom hjemmeholdet hurtigt op i angrebet og fik scoret til resultatet 23-22.

- Vi står med en øv-følelse lige nu, men om et par dage tror jeg, at vi godt kan være stolte over indsatsen, siger Bertha Hoxer.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Søndermarkens IK

Thy Håndbold

Resultat: 23-22

Pausestilling: 11-13

Mål: Ea Jørgensen 9, Mia Engstrøm 4, Thea Heskjær 2, Clara Jørgensen 2, Cecilie Kure 2, Cecilie Dalgaard 1 og Jane Pedersen 1.