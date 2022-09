Bittert nederlag til Nordthy IF: Taber i døende sekunder

STOHOLM:Efter en sejr i første kamp, skulle Nordthy IF torsdag aften forsøge at hente en mere, da de på udebane mødte Stoholm IF i 2. Division. Her leverede thyboerne en flot indsats, men måtte til sidst se sig slået 31-32.

- Vi er skuffet. Det er dybt frustrerende, fordi vi spiller en god kamp, siger træner for Nordthy IF, Kasper Boesen.

Fra kampens start var det Nordthy IF, som satte sig på opgøret. De stod godt i forsvaret, spillede med masser af fart og løb fra Stoholm IF.

- Vi spillede en virkelig god første halvleg, og vi gjorde alle de ting, vi havde snakket om, siger Kasper Boesen.

Da de to hold gik til pause, var Nordthy IF foran med fire 16-12.

I anden halvleg begyndte de to hold at bytte mål. Nordthy IF var i perioder kun foran med tre, men kom igen og førte med fem.

Men som halvlegen skred frem, begyndte hjemmeholdet at æde sig ind i opgøret. Samtidig var der dommerkendelser, som spillerne fra Nordthy IF var uenige i, hvilket frustrerede både spillere og trænere.

Nordthy IF holdt føringen, og det lignede længe, at de skulle hive sejren i land. Da kampen gik ind i det sidste minut, var Nordthy IF foran med et mål. Men to hurtige scoringer til hjemmeholdet gjorde, at Nordthy IF led et knebent og frustrerende nederlag.

- Lige nu er vi skuffede og frustrerede. Men vi snakkede om efter kampen, at vi spillede en flot kamp, og vi viste, at vi godt kan være med på niveauet i 2. Division, siger Kasper Boesen.