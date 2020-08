Bittert nederlag

Hva Sydthy

viborg sdrm. ik

1-2

fodbold, serie 2

HURUP:I deres første kamp i sæsonen skuffede HVA Sydthy gevaldigt, da de tabte med 0-1 til Viborg FF. I deres anden kamp i sæsonen var holdet nærmest forvandlet, men trods en nærmest perfekt spillemæssig indsats, tabte thyboerne med 1-2 til Viborg Søndermarken på eget græs.

- Efter kampen havde vi ikke noget at brokke os over, så det er meget mærkeligt at tabe sådan en kamp med 1-2, siger HVA Sydthy-træner Elo Nyholm.

HVA Sydthy tog hurtigt teten i opgøret og spillede nærmest sprudlende angrebsspil. Selvom hjemmeholdet var bedst, så tog Viborg Søndermarken føringen efter 29 minutter, og det blev også eneste mål i første halvleg.

Efter pausen fortsatte hjemmeholdet deres dominans, og i det 49. minut kom så udligningen, da bolden havnede hos Aleksander Søgaard efter et flot opspil. Bedst som det lignede, at HVA Sydthy skulle jagte sejren slog gæsterne til. Thyboerne blev fanget i en omstilling, og det udnyttede viborgenserne til at tage føringen. I den resterende del af kampen blev der presset på for en udligning, men hjemmeholdet manglede de berømte marginaler, og derfor tabte HVA Sydthy med 1-2.

- Det var en flot præstation, og vi kan faktisk kun brokke os over resultatet, siger Elo Nyholm.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (29). 1-1 Aleksander Søgaard (49). 1-2 (51).