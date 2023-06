Bizar video-fangst: Tyv prøvede seng ved loppemarked, før han stjal den

THISTED:Indehaveren af et privat loppemarked i Thisted har måske, trods ærgrelsen, trukket lidt på smilebåndet, da hun tjekkede billederne på videoovervågningen, efter at hun havde konstateret, at der var forsvundet en feltseng fra den carport, hvor varerne står.

Tyveriet skete ved 15-tiden tirsdag. Uheldigvis for tyven havde husets ejer altså sat overvågning op i sin carport på Højtoftevej, så her kunne politiet efterfølgende se nøjagtig, hvad der var sket.

- Der kan man se, at der er en mand, der går ind og prøver en feltseng. Dem er der to af, så han prøver lige at ligge i begge senge, og efter at have fundet ud af, hvilken af sengene han bedst kunne bruge, så hapser han den ene af de to senge, fortæller politiassistent René Carlsen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Han oplyser, at tyven er en 58-årig mand, der er særdeles godt kendt af politiet.

- Så der venter en sigtelse til den genkendte mand på videoovervågningen, fastslår politiassistenten.

Sengen var sat til salg for 600 kroner.