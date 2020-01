Bjælke i klatrestativ knækkede: Mand ramt i hovedet

SKYUM:Der var lagt op til en hyggelig tur på legepladsen, da en mand sidst i 20'erne torsdag lidt over middag tog sin 10-årige nevø med på en legeplads i Skyum.

Her er et af legeredskaberne et klatrenet, der er spændt fast i en bjælke, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Da den 10-årige legede i klatrenettet, knækkede bjælken af endnu ikke klarlagte årsager og ramte drengens onkel i hovedet. Han blev med helikopter fløjet til sygehuset.

Lokalpolitiet oplyser, at legepladsen er afspærret, og at det undersøges, hvem der er ansvarlig for den.