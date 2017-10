Bjergbestigere fra Thy tæt på dødsulykker på Mont Blanc

FRANKRIG: To mænd fra Thy oplevede på tæt hold to tragiske dødsfald på Mont Blanc tirsdag aften og onsdag eftermiddag. Dødsfaldene, som ramte to tjekkiske bjergbestigere, en mand på 30 år og en kvinde på 27 år, fik de to bjergbestigere fra Thy til at vende om.

På Facebook skriver den ene, Lars Riis fra Klitmøller, at det var en meget voldsom oplevelse,

- Vi var i en gruppe på tre med en erfaren guide, fortæller Lars Riis fra Klitmøller.

Sammen med kammeraten Jesper Overgaard havde de entreret med en meget erfaren dansk bjergbestiger, Asmus Nørslet, og som bor i Chamonix, og efter en tur med kulde, regn, slud og sne var de om eftermiddagen nået frem til en hytte et stykke fra toppen, hvor de mødte en gruppe på seks fra Tjekkiet.

Hørte redningshelikopter

Vejret klarede op, men den danske trio valgte at blive ved hytten, da solen hurtigt smeltede jordbunden og gjorde den usikker., mens tjekkerne valgte at gå mod toppen.

- En time senere kunne vi se, at de ikke var kommet ret langt og var et stykke uden for den normale rute, fortæller Lars Riis.

Trioen gik til ro, men ved 22-tiden hørte de en helikopter og så redningsmandskab ved hytten og var så klar over, at noget var gået galt.

- Vi fik at vide, at en måske to var omkommet, siger han.

Ifølge lokale medier var det en 30-årig mand, som var styrtet 600 meter ned.

Forholdene var for svære

Dagen efter begav danskerne sig på vej mod toppen, men efter et stykke tid vurderede de, at forholdene var for svære.

På vej ned mødte de en anden gruppe på fire fra Tjekkiet, hvor der er en kvinde med. Da de er tilbage ved hytten, så de en redningshelikopter på vej op. Det viste sig at være den tjekkiske kvinde, som også er omkommet.

Lars Riis understreger, at det er risikabelt at bestige et bjerg også af kendte ruter og han har det dårlig med, at mange drager ud uden at være ordentligt forberedt.

Han og kammeraten vender hjem til Danmark fredag - begge i god behold.

Ruten, som blev valgt, hedder Goûter korridoren og er en normal rute op ad Mont Blanc.