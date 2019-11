Bjørneknus af guld: Ung Klitmøller-surfer verdensmester

EL SALVADOR: Lyslokkede Christian Andersen på bare 18 år sikrede sig onsdag aften dansk tid karrierens hidtil største triumf, da han i El Salvador sikrede sig verdensmesterskabet for juniorer i Stand up Paddling.

Christian Andersen med kælenavnet Polarbear (isbjørn) lå længe nummer to efter en meget stærk japaner. Men på sidste omgang slog thyboen til og rykkede imodståeligt mod guldet i en forrygende finish.

- Jeg kan slet ikke tro, at jeg har vundet et verdensmesterskab. Jeg har drømt at vinde en guldmedalje, siden jeg kom på vandet første gang. Jeg kan ikke forstå, at det nu er sket. Det er helt sindssygt. Jeg er bare så glad lige nu, sagde Christian Andersen.

Med VM-medaljen er den hvidhårede paddlesurfer blevet medlem af topelitens klub. Han blev nummer fire til EM sidste år i seniorrækken, og til verdens vildeste Stand Up Paddle-race, Red Bull Heavy Water, var han bare én ud af fem, der gennemførte inden for tidsgrænsen - et løb, som en anden Klitmøller-surfer, Casper Steinfath, i øvrigt vandt.

Netop Steinfath var den første til at hylde Christian Andersen på stranden, da triumfen var i hus. ”Polarbear” fik et bjørnekram.

Casper Steinfath hyldede Christian Andersen for den unge surfers første VM-titel. Foto: Ben Reed

De to har opbygget et tæt venskab gennem 11 år i surfermiljøet i Klitmøller, og Casper Steinfath var pavestolt over præstationen fra hans unge ven.

- Jeg er så stolt over, at have været med til at hjælp ham frem og være en del af hans histrorie. Det er så fortjent, at Christian bliver verdensmester. Jeg kan stadig huske den dag, da jeg skubbede en ni-årig isbjørn ud i sin første bølge. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det ender jo med, at han slår mig en dag, grinte Casper Steinfath.

Det betød noget helt særligt for Christian Andersen, at netop Casper Steinfath var med på første række til karrierens største triumf.

- Jeg er virkelig taknemmelig over, at Casper har hjulpet mig siden dag et. I dag varmede vi op sammen, og han gav mig en masse tips. Det er fantastisk og en kæmpe støtte at have ham her, sagde Christian Andersen.

Casper Steinfaths eget VM blev en skuffelse. Han blev kort før VM ramt af en omgang feber, som han aldrig kom helt over. Han trak sig fra sprinten søndag, og onsdag aften blev han nummer 11 i det tekniske ræs – helt tømt for kræfter.