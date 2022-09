Blæst om byggeri til 130 mio. kroner: Nu skal naboerne høres

THISTED:Indflytningsdagen ligger stadig mere end tre år ude i fremtiden. Men planlægningen af en ny handicapinstitution i Thisted er gået i gang nu, og forleden mødtes en flok pårørende til de kommende beboere med repræsentanter for Thisted Kommune for at komme med deres input til det store byggeprojekt.

De pårørende har selv kunnet melde sig til en følgegruppe, som skal bidrage med erfaringer og ønsker i forhold til indretningen af de fysiske rammer i institutionen.

En af de pårørende, der er med i følgegruppen, er Karen Skovsted, Sennels. Hendes 29-årige søn bor i øjeblikket på Bofællesskabet Søskrænten i Sjørring. Det er planen, at når den ny institution står færdig, så skal beboerne fra både Søskrænten og Højtoftevej flytte ind, idet disse to botilbud så bliver lukket.

- For min søns vedkommende er det vigtigt, at han kommer til at bo tæt på fællesarealer, og at der er kransystemer over det hele. Andre har brug for, at der er udearealer, de kan boltre sig på. Der er et kæmpe spænd, så der er mange ting, der skal tages hensyn til. Det gælder både udendørs og indendørs faciliteter, fortæller Karen Skovsted og tilføjer:

- Alt, hvad der kan kastes på bordet, er jo vigtigt. Det er faktisk spændende at være med i.

Karen Skovsted er egentlig godt tilfreds med de forhold, sønnen har på Søskrænten.

- Men der er andre derude, der bor i meget små lejligheder og som trænger til nogle andre rammer, siger hun.

Naboer protesterede

Kommunalbestyrelsen tog i marts en beslutning om, at den ny institution skal bygges på hjørnet af Vibedalvej og Fårtoftvej i Thisteds østby. Samtidig frigav de fem millioner kroner til forprojektering. Byggeriet forventes at komme til at koste 130 millioner kroner.

Institutionen skal rumme 50 boliger til borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Beslutningen om byggeriet indgår i den helhedsplan for socialområdet, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet i september sidste år.

I foråret i år lancerede kommunen imidlertid også en plejeboligplan, der blandt andet rummer forslag om byggeri af et helt nyt plejehjem i Thisted, ligeledes i østbyen tæt på det eksisterende plejecenter Vibedal. Det fik en stor del af naboerne i området til at protestere mod udsigten til nybyggeri på det ellers ubebyggede areal oven for Synopalhavnen, og de nøjedes ikke med at protestere over et eventuelt nyt plejecenter, men beklagede sig i samme forbindelse også over placeringen af den ny handicapinstitution.

Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget i Thisted Kommune, understreger dog, at det ligger fast, at der arbejdes videre hen imod, at de handicappede borgere kommer til at bo på den valgte placering i Thisteds østby.

- Det blev stadfæstet af et enigt udvalg på vores møde forleden, siger han og fortsætter:

- Området er udlagt til det, og byggeriet kommer jo ikke til at fylde hele grunden. Det, der kommer til at ske nu, er, at der kommer en formel høring i en periode på otte uger. Der er også planlagt et borgermøde.

Henrik Gregersen tilføjer:

- Det, der så kan forhale det, er, hvis vi ikke kan finde en fornuftig løsning på den placering, for så er der ikke andre placeringer, undtagen det kræver ekstra planlægning i hvert fald.

Liv i drømmene

Karen Vraa Jensen, chef for handicap og socialpsykiatri i Thisted Kommune, glæder sig over, at processen nu er i gang.

- Nu skal der pustes liv i drømmene og kreativiteten, og der skal tænkes tanker i forhold til, hvad sådan et hus skal kunne rumme. Vi skal bygge et hus, der skal fungere i mange år frem, og som skal kunne dække beboernes forskellige behov hen over livet, siger hun.

Thisted Kommune har valgt P + P Arkitekter som bygherrerådgiver. De skal arbejde med projektet frem mod næste år, hvor der skal vælges det arkitektfirma, der skal slå stregerne til byggeriet. Planen er, ifølge Karen Vraa Jensen, at den ny institution skal stå klar til indflytning 1. januar 2026.