Blæsten rykker tættere på: Varsler vindstød af orkanstyrke

NORDJYLLAND:Det blæsevejr, som DMI forleden varslede natten til mandag, er rykket tættere på. Allerede søndag blæser det op, og blæsten når sit højeste sent på eftermiddagen eller først på aftenen søndag, og altså ikke som varslet for nogle dage siden først om natten.

Samtidig er vindstyrken steget i forhold til de første varsler. Nu skriver DMI, at der kan forventes vindstød af styrke op til stærk storm og orkanstyrke, med en middelvind der de mest udsatte stedet når op på stormende kuling.

Det kommer til at gå hårdest ud over vestkysten, som altid fristes man til at sige, hvor blæsten bliver voldsomst. Vestkysten er i den sammenhæng fra Blåvandshuk til Thyborøn, men langs vestkysten fra Agger til Hanstholm skal man nok ikke forvente, at vinden bliver meget lavere i styrke.

Resten af Nordjylland kommer dog ikke til at gå ram forbi, og der forventes udbredt vindstød af stormstyrke med en middelvind, der trods alt ikke når stormende kuling.

Beaufort-skalaen. Fra DMIs hjemmeside

DMI skriver dog også, at der stadig er usikkerhed om, hvor blæsten kommer til at blive værst, og hvor meget det kommer til at blæse. Det er således ikke udelukket, at middelvinden kommer op på stormstyrke de hårdest ramte steder, så man opfordrer alle til at holde sig opdateret på, hvor og hvor meget det kommer til at blæse.

Med den kraftige blæst følger også stigende vandstand i den vestlige del af Limfjorden, som DMI også har sendt et varsel ud om. Det er et varsel i Kategori 2, som DMI kalder for farligt vejr og definerer således: Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude. Følg vejrudviklingen på dmi.dk