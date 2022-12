Blandet resultater for Bedsted KFUM i årets sidste kampe

AARHUS:Det var en svær opgave, som kvinderne fra Bedsted KFUM var på lørdag i 1. Division, da de ude mødte rækkens tophold fra ASV Aarhus 2. Thyboerne leverede en fin indsats, men kunne ikke undgå at tabe 0-3.

- Vi har været hårdt ramt af afbud og skader, så alt i alt synes jeg, det er godkendt, at vi langt hen ad vejen spille lige op mod et godt hold, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Fra kampens start var det forholdsvis tæt. Bedsted KFUM leverede fint og var med til 8-8. Herefter begyndte hjemmeholdet stille og roligt at trække fra, og de vandt også sættet 25-17.

Andet sæt mindede meget om det første. Kampen var tæt, og Bedsted KFUM var flere gange foran blandt andet 13-11. Men mod andet sæts afslutning viste ASV Aarhus igen, at de havde et gear mere og vandt 25-18.

- Generelt synes jeg, at vi holdt vores aftaler og spillede fint, men vi kom flere gange under pres, og det var svært at gøre noget ved. Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi var bedre med i tredje sæt, siger Flemming West.

I tredje sæt havde Bedsted KFUM det svært. ASV Aarhus 2 fik hurtigt føringen og var blandt andet foran 12-5. Det kom Bedsted KFUM ikke tilbage fra og tabte sættet 16-25 og dermed også kampen 0-3.

Det var Bedsted KFUM's sidste kamp inden jul, og thyboerne slutter på fjerdepladsen i 1. Division.

- Vi har stadig en målsætning om top tre, men det er godt, at vi får en pause nu, så vi kan få de skadede spillere tilbage, og så er vi klar igen i det nye år, siger Flemming West.

Kampfakta Volleyball, 1. Division kvinder ASV Aarhus 2 Bedsted KFUM Resultat: 3-0 Sætscore: 25-17, 25-18 og 25-16 VIS MERE

Sikker sejr

Bedsted KFUM's herrer var også i aktion lørdag, hvor de også mødte ASV Aarhus 2 på udebane. Her var det til gengæld thyboerne, som viste klassen og vandt sikkert 3-1.

- Vi var godt spillende i dag, hvor vi servede og modtog godt, og i de lange dueller havde vi overskuddet, siger Flemming West, som også er træner for Bedsted KFUM's herrer.

Bedsted KFUM fik dog ikke den bedste start på kampen. ASV Aarhus 2 kom flyvende ud og lagde gæsterne under pres. Det endte med en sætsejr på 25-19 til ASV Aarhus.

- De spillede flot i første sæt og overraskede os måske en smule, men i andet sæt fandt vi os selv, og derefter var vi i kontrol, siger Flemming West.

I andet sæt kom Bedsted KFUM meget bedre med og var undervejs foran 12-6. De viste høj klasse og vandt sikkert sættet 25-13.

De gode takter fortsatte i tredje sæt, hvor Bedsted KFUM igen tog føringen og var blandt andet foran 20-11. ASV Aarhus 2 fik hentet lidt, men det ændrede ikke på, at Bedsted KFUM vandt sættet 25-22.

Det gode spil fortsatte i fjerde sæt, og sejren kom aldrig i fare for Bedsted KFUM. Gæsterne vandt sikkert 25-14 og dermed også kampen 3-1.

Dermed går Bedsted KFUM på juleferie med en sejr. Det betyder, at thyboerne indtager sjettepladsen midt i tabellen.

- Det var en vigtig sejr, fordi vi har en målsætning om ikke at være en del af bundkampen. Derfor var det godt, at vi tog endnu en sejr mod et af de hold, som ligger under os og slår et større hul til dem, siger Flemming West.