Blev hacket i vinter: Nu er Hanstholm Madbar med i kampagne for it-sikkerhed

HANSTHOLM:Et hackerangreb kan slå store såvel som små virksomheder ud af kurs.

Derfor har Erhversstyrelsen igangsat en kapagne, der skal få flere virksomheder til at investere mere i it-sikkerhed.

En af de virksomheder, der i kampagnen træder frem og fortæller om deres historie med hackerangreb, er Hanstholm Madbar, der i februar fik overtaget sin Facebookside af hackere, der krævede løsesum.

Morten Kristiensen sammenligner angrebet med følelsen af at have været udsat for et indbrud:

- Det er følelsen af, at der er nogen, der har været inde i ens hus, mens man var hjemme. Man er ikke længere i kontrol.

På tidspunktet for angrebet havde Hanstholm Madbar 12.000 følgere på Facebook, og restaurantens markedsføring overfor kunderne gik i høj grad gennem det sociale medie.

Morten Kristensen og Hanstholm Madbar oplevede dog også stor opbakning, faktisk en reel ”love-storm”, da de gik ud og fortalte om, hvad der var sket.

- I og med at vi gik åbent ud om, hvad der var sket, så skabte det også hurtigt en love storm blandt folk. Opbakning og støtten, det spredte sig bare sindssygt hurtigt. Der var en kæmpe involvering fra gæster og venner, siger Morten Kristensen.

Det endte med, at Hanstholm Madbar oprettede en ny Facebook-side i stedet for at betale de 3000 dollars, som hackerne krævede.

I kampagnen opfordrer Morten Kristensen til, at man får såkaldt ”totrinsgodkendelse” ved log-ind, så det bliver sværere for hackerne at komme ind.

SikkerDigital.dk, Erhvervsstyrelsen og Industriens Fond sætter med kampagnen ”Den sikre investering” fokus på vigtigheden af digital sikkerhed som konkurrencefordel.

Otte case-virksomheder, heriblandt Hanstholm Madbar, fortæller åbent om it-sikkerhedsbrud, og hvordan de har rejst sig efter et cyberangreb.