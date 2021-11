Bliver disse nordjyske borgmestre genvalgt? Det kan du spille på

NORDJYLLAND:Kommunalvalget nærmer sig, og nu kan man spille på, hvilke borgmestre, der bliver genvalgt - eller må afgive borgmesterkæden.

Danske Spil har sat odds på borgmesterposten i omkring 40 kommuner, heraf fem i Nordjylland.

Og skal man tro Danske Spils odds, er der især én af de fem nordjyske borgmestre, som kan få lidt svært ved at sætte sig i borgmesterstolen igen.

Det er Thisted-borgmester Ulla Vestergaard (S), hvor Danske Spil har sat odds til 2,40 på, at hun igen bliver borgmester. De svarer til omkring 30 procent chance for genvalg.

Hvis man spiller 100 kr. på, at Ulla Vestergaard bliver genvalgt som borgmester i Thisted Kommune, får man altså 240 kr. igen, hvis hun faktisk genvinder borgmesterkæden.

Det er mere sandsynligt, at hun ikke genvinder borgmesterposten, ifølge Danske Spil, som har odds på 1,50 på det resultat.

Hvis man skal tro Danske Spil, har disse fire nordjyske borgmestre bedre muligheder for at fortsætte efter kommunalvalget:

Mariagerfjord: Mogens Jespersen (V) - odds 1,40 på genvalg (odds 2,70 på det modsatte)

Brønderslev: Mikael Klitgaard (V) - odds 1,45 på genvalg (2,55 på det modsatte)

Rebild: Leon Sebbelin (RV) - odds 1,50 på genvalg (2,40 på det modsatte)

Vesthimmerland: Per Bach Laursen (V) - odds 1,60 på genvalg (2.20 på det modsatte)

Danske Spil har hyret eksterne politiske eksperter for at kunne sætte odds på borgmestrenes chancer for genvalg. De her nævnte odds kan ændre sig inden kommunalvalget 16. november.

Danske Spil har ikke sat odds på borgmestres genvalgschancer i de andre nordjyske kommuner - for eksempel Aalborg - men det kan man ikke konkludere noget ud fra, understreger Danske Spil. Det er altså ikke udtryk for, at Danske Spil mener, at for eksempel Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen er stensikker på genvalg. Det har Danske Spil slet ikke vurderet.