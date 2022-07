BMW'ere ribbet for rat og instrumentbræt

NYKØBING:Rat, instrumentbræt og andre tekniske dele i biler af mærket BMW.

Ukendte gerningsmænd var tilsyneladende ikke i tvivl om, hvad de gik efter, da de natten mellem søndag og mandag brød ind i biler, der holdt parkeret på to forskellige adresser i Nykøbing.

På Akacievej blev bilens rat, registreringsattest og et antal lyskontakter fjernet. Og på Fjordvej afmonterede tyven - eller tyvene - hele instrumentbrættet i den BMW, som holdt parkeret her. Her blev desuden fjernet nogle kontakter til bilens radio.

Hos lokalpolitiet i Thisted er Allan Laustsen ikke ret meget i tvivl om, at der er sammenhæng mellem de to sager.

- Det er store indikationer på, at det er de samme personer, der har været på spil, siger han.