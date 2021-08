Bøde for uforsvarlig kørsel med wrapballer

SJØRRING:En 49-årig mand fra Sydthy slipper med 1000 kroner i bøde for en forseelse fra marts i år, hvor han transporterede to wrapballer på en uforsvarlig måde.

Manden havde kørt ad Præstegårdsvej i Sjørring i en teleskoplift med de to wrapballer hængt op foran på liften. De spærrede for førerens udsyn, og dækkede samtidig for køretøjets forlygter og reflekser, ligesom wrapballerne ikke var afmærket, selv om de ragede ud både til siden og foran teleskopliften.

Endelig havde den 49-årige forsømt at sørge for, at transporten blev ledsaget af en person, der kunne bistå ham og advare andre trafikanter.

Ingen kom dog til skade ved transporten, som blev opdaget af en politipatrulje, oplyser anklageren ved Retten i Holstebro, Palle Fuglsang.

Alligevel talte anklageren for, at forseelsen også burde koste en betinget frakendelse af kørekortet. Men dommeren valgte altså at lade den 49-årige slippe med bøden.