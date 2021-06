Bølge af indbrud i fritidshuse: - Det er formentlig samme gerningsmand

SENNELS:Der har den seneste tid været flere indbrud begået i fritidshuse på Mallevej i Sennels, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Mellem 3. og 4. juni er et køkkenvindue i et hus brudt op med et koben. Herefter er tyvene sluppet af sted med en boremaskine af mærket Ryobi One, samt et antal reservenøgler til huset.

Et andet hus har mellem 31. maj og 4. juni fået brudt en terrassedør op, igen med et koben. Tyvene færdes rundt omkring i huset og stjal en del keramik, blandt andet lysestager af mærket Søholm, samt skåle, fade, kander og olielamper.

Endelig har der mellem 2. og 4. juni været indbrud i et hus, der har fået et vindue brudt op med et koben. Her er der dog ikke overblik over det stjålne, men tyvene har ikke umiddelbart taget noget af værdi.

- Det er formentlig samme gerningsmand, der står bag. Det går vi stærkt ud fra, siger Jørgen Jensen fra Thisted Politi.