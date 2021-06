Børn snuppet med stjålet knallert

HANSTHOLM:Lørdag aften kl. 18 opdagede en mand, at hans knallert var blevet stjålet, efter han havde parkeret den på Centervej.

Kort tid efter spottede den forurettede fem unge drenge, der kom gående med den stjålne knallert. Han kontaktede derfor politiet, der straks kørte til stedet.

Her traf de hurtigt på de unge, der viste sig at være to 15-årige og tre børn under den kriminelle lavalder, alle fra Thisted Kommune.

Manden fik udleveret sin knallert med det samme, oplyser Niels Kristensen fra Thisted Politi:

- Vi har haft kontakt til forældrene og har underrettet dem om episoden, siger Niels Kristensen.