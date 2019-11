Børn tog spadestikket

På en mark i den østlige del af Thisted var børn og voksne fredag eftermiddag mødt op for at overvære, at første spadestik blive taget til den nye Børnehaven Rolighed. Arrangementet startede med, at formand for Kilma-, Miljø- og Teknikudvalget i Thisted Kommune, Esben Oddershede (v), holdt tale for de fremmødte.

- Børn er noget af det vigtigste for kommunen, så det er vigtigt, at vi giver dem nogle gode rammer, sagde Esben Oddershede i sin tale om det nye børnehavebyggeri.

Herefter var det formand for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune, Søren Zohnesen (v), som tog det officielle første spadestik. Han fik hjælp fra børnene fra Børnehaven Rolighed, som alle var udstyret med en spade. Da spadestikket var taget, var der kaffe og kage til alle fremmødte.

Blandt de fremmødte fredag eftermiddag var der tilfredshed med, at byggeriet til den nye børnehave endelig begynder. I 2017 henvendte de første borgere fra området med ønsket om at få en ny børnehave. Der er mange familier, der bosætter sig i den østlige del af Thisted, og Børnehaven Rolighed har haft svært ved at huse alle børnene fra lokalområdet.

- Den nuværende børnehave er af ældre dato, og den har haft pladsmangel i flere år. Derfor har der længe været behov for en ny institution i området, siger Martin Knudsen, der er chef for dagtilbud og PPR i Thisted Kommune.

Når byggeriet er færdigt, bliver det en integreret daginstitution, som har plads til 80 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Bygningen får et areal på 1.100 kvadratmeter og bliver inddelt i fire huse, som hver kan huse 25 børn.

Hvis byggeriet går efter planen, står den nye børnehave færdig i uge 42 næste år.