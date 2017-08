Børnefamilie i brændende bil

ØSTERILD: En nordjysk børnefamilie fik en mindre behagelig ferieoplevelse, da de onsdag eftermiddag - med campingvognen spændt efter bilen - var på vej hjem fra Jesperhus på Mors.

På hovedvej 11 ved Østerild begyndte der pludselig at vælte røg ud fra motorhjelmen på bilen, en Fiat Stilo. Heldigvis fik føreren hurtigt bilen i hold, hvorefter hele familien kunne komme ud og i sikkerhed.

- Da vi kom, var motorrummet omspændt af flammer, og hele bilen var røgskadet. Branden var så kraftig, at asfalten smeltede, fortæller Gerhardt Godiksen, stationsleder for Falck-brandstationen i Frøstrup, der stod for slukningen.

Den uheldige familie fik hjælp af flere forbipasserende trafikanter. Blandt andet standsede en bus med børn fra Tjernobyl-lejren ved Bulbjerg, og familien blev inviteret inden for i bussen, inden de blev hentet af et familiemedlem.

Campingvognen blev spændt fra og kørt væk, mens den udbrændte bil torsdag stadig stod i vejsiden ved Østerild.