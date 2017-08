Børnehaveklasserne var samlet til 1-1-2 dag

THISTED: I en forestilling for børnene viste Falck maskotten Sofus, hvordan man ringer efter hjælp, når en klaptorsk kører ind i en cyklist, sætter ild til sin bil eller stjæler en cykel. Gang på gang måtte de mange børn hjælpe stakkels Sofus med at ringe til det rigtige nummer.

- Det er ubeskriveligt godt! De ældre elever, som har prøvet at være hernede før blev lidt jaloux, da vi kørte afsted i morges, griner Gitte Rasmussen, børnehaveklasseleder fra Hurup Skole, der har været med alle år.

Børnene fik mulighed for at se nærmere på forskellige dele af beredskabet. De kunne køre med beredskabets biler, lege røgdykkere, kravle rundt i både brandbiler og politibiler, og der var rig mulighed for at se og lære en masse nyt.

- Vi har lært af manden i ambulancen, at vi skal passe på vores hoved, og vi har lært at ringe 1-1-2, siger Mikkel Madsen på seks år fra Hurup Skole.

Klaptorsken bliver hvert år spillet af viceberedskabschef Rasmus Tollak, som håber at børnene tager med sig hjem, hvad de har oplevet tirsdag.

- Det vi gør virker, når lille Frederik på fem år går hjem til sine forældre og spørger, om han ikke må få en røgalarm på værelset. Det virker bedre, end en kampagne i fjernsynet. Når jeg er ude på skoler, kan jeg møde børn i femte klasse, som genkender mig som klaptorsken, siger Rasmus Tollak.