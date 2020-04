Børnetilbud åbner igen 15. april

THY-MORS:I Thisted Kommune satser man på at kunne åbne både daginstitutioner og skoletilbud for de yngste elever onsdag efter påske. Det oplyser Lars Sloth, direktør for børne- og familieforvaltningen i kommunen.

Efter at statsminister Mette Frederiksen mandag aften meldte ud, at daginstitutioner samt folkeskolernes 0.-5. klasser kan åbne igen fra 15. april, gik planlægningen straks i gang.

- Vi er glade for, at vi har fået tre hverdage til at planlægge det. Vi havde ellers varslet ferie til alle vores ledere i de tre dage op til påske, men det bliver så trukket tilbage igen for de flestes vedkommende, i hvert fald onsdag, siger Lars Sloth.

Via digitale møder er han og de ledende medarbejdere i fuld gang med at drøfte, hvordan man rent praktisk kan genåbne skoler og dagtilbud. Forældrene orienteres via de respektive intranet om, at arbejdet er i gang, og i løbet af onsdag vil der blive udsendt mere konkrete retningslinjer.

- Selv om vi satser på, at alle børn, der har behov for det, kan starte 15. april, så forventer vi faktisk ikke fuldt fremmøde, hverken i skoler eller dagtilbud. Der er jo nogle forældre, der måske vil vælge stadig selv at finde nogle løsninger, og så er der nogle familiemedlemmer, der særligt er i risikogruppen, og de vil nok også vælge at holde deres børn hjemme et stykke tid endnu, siger Lars Sloth.

Han oplyser, at kommunen stadig venter på svar fra Undervisningsministeriet på, om der fortsat skal køre hjemmeundervisning for de børn fra 0.-5. klasse, der ikke kommer i skole.

- Vi venter også på retningslinjer i forhold til, hvordan vores medarbejdere skal forholde sig, hvis de selv ellers deres familiemedlemmer er i risikozonen, siger Lars Sloth.

Han oplyser, at man i Thisted Kommune ikke overvejer at benytte sig af forskudt mødetid i skolerne.

Også i Morsø Kommune arbejdes der lige nu på højtryk med at lave en plan for genåbning af skoler og dagtilbud.