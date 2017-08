Bolig-direktør fratrådt

THISTED: Direktøren for Thisted Bolig er i går, mandag 7. august, fratrådt sin stilling.

Det oplyser formanden for den almene boligforening, Grethe Haubro Andersen, i en kortfattet pressemeddelelse.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvorvidt der er tale om en fyring, og hvad der er baggrunden for direktørens pludselige exit.

- Jeg har ikke mere at tilføje for nuværende - ikke ud over, at vi naturligvis med det samme går i gang med at finde en ny direktør, siger Grethe Haubro Andersen.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Søren Skole for en kommentar.