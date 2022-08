Boligbyggeri efter planen: Thisted Bolig satser på Hanstholm

THISTED/HANSTHOLM:Selv om priserne på nybyggeri lige nu er udfordrede har Thisted Bolig valgt at følge selskabets planer for tre kommende nybyggerier i henholdsvis Hanstholm, Nors og Vorupør.

Lige nu er byggeplanerne i Hanstholm, som omfatter byggeri af 20 seniorvenlige almene familieboliger på Roshagevej, tre på 76 kvadratmeter, 12 på 90 kvadratmeter og fem boliger på hver 110 kvadratmeter rykket et skridt nærmere realisering.

Det skete i denne uge, da Thisted kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik indstillede, at godkende det såkaldte Skema A, budgettet for det kommende byggeri. Det har en anlægssum på 41,2 mio. kroner, hvoraf kommunen skal betale de 10 procent i såkaldt kommunal grundkapital og samtidig stille en garanti på 24,676 mio. kroner for et kreditforeningslån til byggeriet. Udvalgets indstilling skal endelig godkendes i kommunalbestyrelsen 30. august.

- Vi indstiller skema A til godkendelse, og så må vi afvente udbuddet af byggeriet og se, hvordan de priser, der kommer, stemmer overnes med budgettet, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Direktør Chano Sauer, Thisted Bolig, forventer at holde udbud på byggeriet i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

Usikre materialepriser

Direktør Chano Sauer, Thisted Bolig, forventer at gennemføre udbuddet på byggeriet i slutningen af september eller begyndelsen af oktober - og det sker i lyset af, at det lige nu at vanskeligt at forudse udviklingen i byggepriserne, som gennem et stykke tid har ligget højt, ikke mindst på grund af høje materialepriser.

- Det er svært at spå om udviklingen i byggepriserne. Nogle steder i landet tynder det ud i byggefirmaernes ordrebeholdninger, her i området er det mit indtryk, at håndværkerne har travlt - og materialepriserne er ikke faldet som forventet. De er stadig høje, siger Chano Sauer og tilføjer, at han har tiltro til, at byggeriet på Roshagevej kan realiseres som planlagt.

- Jeg har en forhåbning om, at vi får nogle priser, som gør at byggeriet kan realiseres indenfor budgettet, men jeg er også opmærksom på, at der skal tænkes i smarte løsninger, siger Chano Sauer, som forventer at en række af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med selskabets nybyggeri på Salvievej i Thisted, kan komme til gavn i Hanstholm.

- Byggeriet på Roshagevej lægger sig tæt op af byggeriet på Salvievej, og det er bevidst, for det giver mulighed for at indarbejde flere af de løsninger, der er fundet på Salvievej i det kommende byggeri i Hanstholm. Det kan være med til at holde omkostningerne nede, siger Chano Sauer.

Chano Sauer forventer, at der vil gå omkring 18 måneder fra byggestart til de kommende beboere kan flytte ind.

- Vi går i gang i vished om, at vi har en stor interesseliste, som stadig vokser, siger Chano Sauer.

Efter Thisted Boligs byggeplaner skal projektet i Hanstholm følges af af byggeri af almene boliger på Kirkebyvej i Nors samt byggeri af almene boliger på Lervej i Vorupør. De tre projekter skal efter planerne realiseres i forlængelse af hinanden.