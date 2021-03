Boliger med udsigt til åen: Klitmøller får ny bydel

Navnet ”Å-kvarteret” er nærliggende, for en del af boligerne får både udsigt og terrasse ud til åen, som afgrænser bebyggelse mod nord. samtidig er det tanke, at udnytte naboskabet til åen, når udearealerne i bebyggelsen skal udformes, så der skabes en fornemmelse af at være tæt på naturen midt i byen.