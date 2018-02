Boliger på campingplads

KLITMØLLER: Med en beslutning om at ekspropriere Klitmøller Camping baner Thisted Kommunalbestyrelse nu vej for at realisere en lokalplan, der giver mulighed for at udstykke 19 helårsgrunde til boligbyggeri.

Ekspropriationen omfatter alene campingpladsen, ikke bygningerne ud til Vangvej.

Lene Øberg, indehaver af Klitmøller Camping, har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til beslutningen om ekspropriation.

- Ekspropriationens overordnede formål er at skaffe rummelighed til boligbyggeri i Klitmøller, og den sker i henhold til lokalplanen for området, siger kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Det nu eksproprierede areal har tidligere været del af en betinget aftale mellem Thisted Bolig og campingpladsens ejer. Thisted Bolig ville bygge 14 almennyttige boliger på grunden, og havde i den forbindelse lagt op til at overtage de bygninger, der også er en del af campingpladsen. Aftalen, der forudsatte kommunalbestyrelsen godkendelse, blev aldrig realiseret.

I august 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at starte en proces for, om nødvendigt, at ekspropriere campingpladsen. I september sidste år, takkede bestyrelsesformand Grethe Andersen, Thisted Bolig, ja til kommunens tilbud om at medvirke til at skaffe jord til byggeriet af de 14 boliger.

Daværende borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K) sagde dengang, at det havde betydning for kommunens beslutning, at Thisted Boligs projekt opfylder to formål, dels at de nye boliger får en fornuftig husleje, dels at de dækker et behov i Klitmøller.

Kommunen skal nu i dialog med Thisted Bolig om vilkårene for at udnytte arealet.