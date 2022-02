Boliger udlejet i lyntempo: 16 nye boliger revet væk på fire timer

THISTED:Tingene kan nogen gange næsten gå for hurtigt.

Sådan konkluderer direktør Chano Sauer, Thisted Bolig, efter at selskabet mandag fik udlejet samtlige 16 boliger i en ny rækkehusbebyggelse på Salvievej i Thisteds østby.

- Det tog bare fire timer. Så var den sidste bolig udlejet - og det var de største boliger, der blev udlejet først, siger Chano Sauer, som under hele byggeperioden har haft en klar fornemmelse af interessen for Thisted Boligs nye bebyggelse, Salviehusene.

Mens der er arbejdet på at opføre husene har boligselskabet noteret stor interesse for boligerne, og det blev understreget, da der lørdag var åbent hus i den nye bebyggelse.

- Nogen var heldige, men interessen for boligerne overstiger langt de 16, vi fik lejet ud mandag formiddag, siger Chano Sauer med tanke for, at boligselskabet lige nu har 150 interesserede på venteliste til en af de 16 boliger, når der bliver en ledig.

- Men lige nu er tendensen helt klar. Vores rækkehuse - også de ældre - er blevet eftertragtede boliger. Stadig flere går efter det nemme og bekvemme i at bo i en lejebolig, og mange af de, der efterspørger en bolig i en af vores rækkehusbebyggelser er ældre mennesker, som har solgt deres villa og nu vil bo i noget mindre og være fri af de forpligtelser, de har haft som boligejere, siger Chano Sauer.

I eftersommeren 2021 udlejede Thisted Bolig 14 nye rækkehuse i Å-kvarteret i Klitmøller. Også her var interessen stor, men til forskel fra Salviehusene var det her de mindre og billigere boliger, der var først udlejet - og her til yngre beboere.