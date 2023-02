Bombe i handelslivet: Populær handelschef forlader Thy

THY:Michael Vendelbo, populær handelschef for Thisted Handels- & Industriforening (Thisted By) samt Thy Detailforum gennem fire år, forlader Thy. Han skal i fremtiden være Sponsor- & Eventchef i fodboldklubben Fortuna Hjørring, der også driver den internationale fodboldturnering DANA CUP.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det er bestemt ikke et fravalg af Thy, hvor jeg har haft fire fantastiske arbejdsår med en opbakning og godt samarbejde uden sidestykke. Jeg har handlet med hjertet og er flyttet sammen med min kæreste i Hjørring og den lange transport frem og tilbage kombineret med ofte lange arbejdsdage har gjort, at jeg har prioriteret hjemmelivet fremfor arbejdslivet, siger Michael Vendelbo i pressemeddelelsen.

Han påpeger, at beslutningen ikke har været let.

- Vi har sammen med de handlende, kommunen, erhvervslivet, turisterhvervet, foreningerne og andre aktører skabt et stærkt fundament for, at min efterfølger kan komme godt i gang med at videreudvikle Thisted By og Thy som Nordvestjyllands handelsmetropol. Jeg vil gerne takke alle for et fantastisk samarbejde, siger Michael Vendelbo.

Trist men forståeligt

Advokat i Advokathuset Funch & Nielsen, Henrik Tinggaard, der også er formand for Thisted Handels- & Industriforening er ked af handelschefens beslutning.

- Michael har fået Thisted og Thy på landkortet og har på mange måder været foregangsmand for at sætte tiltag i søen, der har givet vores medlemmer en hjælpende hånd i de svære tider, vi var igennem i forbindelse med f.eks. Corona mv. Det er trist at miste en kapacitet som Michael, og jeg vil godt takke ham for en fantastisk flot indsats de seneste fire år. Men jeg har fuld forståelse for hans beslutning, siger Henrik Tinggaard.

Et fyrtårn i Thy

I Thy Detailforum begræder formand Palle Jensen, Varehuschef i Føtex i Thisted, også beslutningen.

- Michael har været et fyrtårn for detailhandlen i Thy og derfor græder vi også med det ene øje og smiler med det andet. Han har gjort en fantastisk indsats i måske en af de mest udfordrende perioder nogensinde i dansk detailhandel. Men jeg forstår godt, at han vælger familien og et job tættere på hjemmet, som han nu har fået muligheden for hos Fortuna og DANA CUP. Michael har gjort en indsats, som mange andre byer med rette, har været misundelige på. Så en stort tak for indsatsen og god vind fremover, siger Palle Jensen.

Jagten på afløser i gang

Michael Vendelbo stopper ved udgangen af marts, men forbliver tilknyttet på konsulentbasis, indtil en ny handelschef er ansat. Arbejdet med at finde en ny handelschef er allerede i gang og stillingen forventes slået op i løbet af de kommende dage.

- Men jeg vil gerne opfordre interesserede til at kontakte Palle Jensen eller mig, for at høre om jobbet. Vi vil gerne forsætte den positive udvikling i Thy og jeg vil gerne overlevere på bedste vis, siger Michael Vendelbo