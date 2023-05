Bombe i skoledebat: Konservativt bagland slagter forslag

THISTED:Skolestrukturen i Thisted Kommune skal fredes, så der er ro om folkeskolerne i de kommeende fem til otte år.

Det er den klokkeklare melding fra det konservative bagland i Thisted Kommune som den kommer til udtryk i et læserbrev fra Karsten Molander, formand for Det Konservative Folkeparti i Thy og fra KU-formand Markus Munk Jensen.

Hele læserbrevet kan læses her.

Dermed melder det konservative bagland entydigt fra i forhold til, at partiet skal deltage i det videre arbejde med det forslag til ny skolestruktur, som åbner for muligheden af at lukke fem folkeskoler, men som også vil frigøre midler til at udvikle skoleområdet fremover.

I læserbrevet anviser skribenterne en anden mulighed for at finansiere den besparelse, der ligger i forslaget, som lige nu er i høring.

Kommunens folkeskolelærere skal ifølge læserbrevet fremover være 770 timer årligt på skolen mod nu 750 timer. Det svarer til to timer mere om måneden, men vil på årsbasis give en besparelse på 4,8 mio. kroner.

Herudover mener Karsten Molander og Markus Munk Jensen at det er muligt at finde resten af de penge, der frigives med strukturændringen indenfor kommunens samlede budget på tre milliarder kroner. Blandt andet ved at se på de samlede omkostninger til kommunens administration.

Den seks mand store konservative gruppe i kommunalbestyrelsen lægger sammen med henholdsvis Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, hver med et mandat, mandater til konstitueringen bag borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

Det var på grund af mødetravlhed onsdag ikke muligt at træffe Jens Kr. Yde, formand for den konservative gruppe i Thisted Kommunalbestyrelse, for en kommentar blandt andet til, om synspunkterne i læserbrevet er stemt af med byrådsgruppen.