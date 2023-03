Stor overraskelse: Rektor på nordjysk gymnasium siger op

THISTED:Efter godt 10 år på posten har rektor på Thisted Gymnasium, Søren Christensen, sagt sit job op.

Det fremgår af et kortfattet opslag, som rektoren torsdag aften har lagt ud på skolens interne kommunikationsplatform Lectio.

Her skriver han følgende:

"Hej alle på TG. Jeg har netop meddelt skolens bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde som rektor ved Thisted Gymnasium den 30. april 2023. Årsagen til min fratræden er, at jeg har fået et nyt job som direktør for Skive College. Jeg har haft ti fantastiske år i Thy og vil gerne sige tak til jer alle og ønske jer god vind fremover. Pas godt på hinanden og på skolen. Med venlig hilsen Søren Christensen".

Søren Christensen, der fylder 50 år til maj, afleverede sin opsigelse på et bestyrelsesmøde på skolen torsdag aften, og ganske kort tid derefter udsendte han klokken 19.16 den ovenstående kortfattede besked.

Nordjyske har talt med Søren Christensen, der uddybende forklarer om sin beslutning:

- Det er med vemod, jeg siger farvel til Thisted Gymnasium, som har været en fantastisk arbejdsplads for mig gennem 10 år. Men jeg glæder mig også til at tage et nyt og spændende step i min karriere, når jeg træder ind som direktør for Skive College, der har omkring 200 ansatte, 1200 årselever, et kollegium og en sund økonomi. Det glæder jeg mig til at være en del af, siger han.

Søren Christensen fortæller, at den daværende bestyrelsesformand, revisor Birger Hansen, var bekymret for om den nye rektor ville blive en døgnflue, da han for 10 år siden tog over efter navnkundige Finn Jorsal.

- Han var bekymret for om jeg ville rende af pladsen, fordi jeg skulle pendle fra Holstebro, hvor jeg stadig bor. Det kan jeg efter 10 år sige, at jeg ikke gjorde, siger Søren Christensen.

Da han trådte til, havde gymnasiet netop investeret stort i Teutonersalen. Den investering pressede gymnasiet økonomisk i en periode, hvor skolen også blev mødt med årlige politiske sparekrav.

- Det var den helt rigtige beslutning, at skolen fik den sal opført. Ellers havde vi aldrig fået den. Men det var hårdt i en årrække, og jeg har været med til at spare gennem blandt andet fyringer i personalet, og det er virkelig ikke sjovt, siger Søren Christensen.

Han mener selv, at han afleverer gymnasiet i en bedre forfatning, end da han tog over.

- Vi har en en fin elevtilgang og en sund økonomi med 20 millioner kroner i egenkapital og en likviditetsgrad på 150. Og så har vi et meget dygtigt personale. En af de ting, jeg har noteret mig over årene, er, at Thy som lokalområde med Cold Hawaii, nationalparken og sin fantastiske natur virker som en magnet. Det er ikke svært at rekrutettere dygtige medarbejdere her. Så det bliver et drømmejob for den person, der skal afløse mig, siger Søren Christensen, der med henvisning til skolens økonomi slutter med et koket svirp med halen:

- Da jeg tiltrådte, valgte bestyrelsen at spare en tiltrædelsesreception væk. Nu er jeg spændt på, om der bliver råd til en afskedsreception, siger Søren Christensen med et smil.