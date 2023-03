"Bombe" på nordjysk gymnasium: Rektor har sagt op

THISTED:Efter godt 10 år på posten har rektor på Thisted Gymnasium, Søren Christensen, sagt sit job op.

Det fremgår af et kortfattet opslag, som rektoren her til aften har lagt ud på skolens interne kommunikationsplatform Lectio.

Her skriver han følgende:

"Hej alle på TG. Jeg har netop meddelt skolens bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde som rektor ved Thisted Gymnasium den 30. april 2023. Årsagen til min fratræden er, at jeg har fået et nyt job som direktør for Skive College. Jeg har haft ti fantastiske år i Thy og vil gerne sige tak til jer alle og ønske jer god vind fremover. Pas godt på hinanden og på skolen. Med venlig hilsen Søren Christensen".

Opdateres