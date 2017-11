Borger til kandidater: Har I været i bad i dag?

VESLØS: - Har I været i bad i dag?!

Sådan lyder det fra Asta Hedegaard, en af deltagerne i valgmødet i Vesløs.

Hun vil have kandidaterne til kommunalvalget til at forholde sig til, at gamle plejekrævende mennesker i Thisted Kommune af og til må nøjes med at blive vasket med en vådserviet.

- Skam jer!, lyder det bramfrit fra Asta Hedegaard, der også peger på det uhensigtsmæssige i, at ansatte i hjemmeplejen på Hannæs skal bruge tid på at køre frem og tilbage til Thisted flere gange om dagen.

Flere af kandidaterne, der sad spredt i gymnastiksalen, tog ordet i den sag.

Henrik Gregersen (V) er medlem af social- og sundhedsudvalget, og han medgav, at der er plads til forbedringer i hjemmeplejen.

- Ældreomsorg er en kerneydelse, og det er også derfor, at V ikke er med på skattelettelser.

De medvirkende politiske kandidater ved valgmødet var Jane Rishøj (S), Per Skovmose (K), Kristian Bro (Grøn liste for Sandhed og Retfærdighed), Morten Bo Bertelsen (SF), Jens Møller Thygesen (LA), Ane Line Johannessen (DF), Henning Jensen og Henrik Gregersen (V), Kirsten Strandgaard (EL) og Joakim Kjeldsen (Alt), stående.

Joachim Plaetner Kjeldsen (Alt) mener, at det ældreomsorgen er underlagt for meget "tyranni og regnearkskontrol".

- Der er mange ressourcer at hente, hvis man i stedet bruger sund fornuft og kloge løsninger, sagde han.

Per Skovmose (K), nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, er bekymret for, at man mister overblikket på grund af overflødige indberetninger.

- Det er en "bøle ynk", som det fungerer i hjemmeplejen. Det giver ikke mening, at de kører frem og tilbage, sagde han.

Jane Rishøj (S), ny kandidat fra Sydhannæs:

- Det med hjemmeplejen virker fuldstændig hen i vejret. Hvis det er dumt, må man lave det om, sagde hun.

Ane Line Johannessen (DF):

- Det hele kører på minimum. Hvorfor ikke efter behov?

Jana Rishøj (S), ny kandidat fra Sydhannæs, talte bl.a. om bedre og billigere kollektiv transport og lejeboliger med offentlig støtte.

Mange andre emner kom op ved valgmødet: Borgerinddragelse, bosætning, kollektiv trafik, økologi og støtte til ordblinde var blandt de emner, der optog kandidaterne mest.

Joachim Plaetner Kjeldsen fra Alternativet forsøgte med sine indlæg at skabe en mere visionær dagsorden - og nævnte muligheden for at satse på vidensarbejdspladser inden for klima og miljøteknologi.

- Det giver rigtig god mening at gå videre med en grøn omstilling, sagde han.

Både Alternativet og Enhedslisten argumenterede for, at Thisted Kommune skal gå foran med økologi i offentlige køkkener.

Henrik Gregersen talte om at få nogle af de mange indpendlere til at bosætte sig i Thy og på Hannæs. Ifølge ham er der et pendler-underskud på 1200.

- Ku’ vi få flere skattekroner fra dem, vil vi kunne gøre kagen større, sagde han.

Mødet, der var arrangeret af otte lokale beboerforeninger på Hannæs samt Demokrati i Thy, samlede en fuld sal med cirka 180 mennesker. Her er det DF’s Ane Line Johannesssen, der holder sit indlæg.

Morten Bo (SF) mener, at skatten bør hæves, hvis man vil gøre sig håb om flere tilflyttere.

- Det kræver ordentlige daginstitutioner. Det er en anden måde at tænke investering på.

Tre af de unge deltagere i mødet føler sig nu langt bedre rustet til at sætte deres kryds 21. november.

- For mig har det ændret sig fuldstændigt i forhold til den kandidattest, jeg tog på forhånd. Det er så vigtigt at høre dem snakke for at kunne vurdere, hvem man er enig med, lød det fra Rasmus Ballebye.

Søren Rasmussen:

- Det er helt vildt fedt med personer, der tør at snakke økologi. Det har været en vidunderlig aften.

Der blev lyttet meget til de korte indlæg fra kandidaterne - og deres korte svar på spørgsmål fra salen.