Borgere i Lildstrand: - Vi er helt vildt glade i dag

HAN HERRED: - Vi er enormt glade og yderst tilfredse med, at vi ikke bliver udpeget som en af de 10 naturnationalparker.

Det fastslår Bjarne Sørensen fra Udviklingsgruppen Lildstrand. Han og mange andre borgere i den lille kystby har kæmpet ihærdigt mod forslaget om en ny Naturnationalpark Vester Thorup, der ville strække sig fra Vester Thorup Klitplantage i øst til Lild Klitplantage og Madsbøl Plantage i vest. På kortet, der blev offentliggjort i forbindelse med forslaget, er der tegnet en rød streg rundt om hele det store område, og borgerne i Lildstrand har frygtet, at hvis det var ensbetydende med hegn, ville byen blive helt indhegnet.

Bjarne Sørensen gætter på, at det blandt andet er den mulige problemstilling omkring tilgængeligheden til byen, der er baggrunden for, at forslaget er valgt fra.

- Og så måske også, at vi allerede har udviklingsplaner omkring udvidelse af Nationalpark Thy. Men vi har jo ikke set nogle begrundelser for noget som helst endnu, siger han og tilføjer:

- Det er en glædens dag i dag. Det har været en lang periode, hvor vi ikke vidste, om vi var købt eller solgt.

Bjarne Sørensen, som her ses sammen med Mette Christensen, Lildstrand, glæder sig over, at forslaget om en naturnationalpark ved området omkring Bulbjerg ikke er blandt dem, der nu er valgt . Arkivfoto

En lettelse

Også i Vust, tæt på Vester Thorup Klitplantage, blev nyheden modtaget med glæde torsdag morgen. Lillian Røge og hendes mand er flittige brugere af skoven og er meget imod tanken om hegn med store græssere.

- Nu er jeg lige ved at give mig til at græde af glæde, sagde Lillian Røge, da Nordjyske ringede og fortalte hende om meldingen fra Miljøministeriet.

- Så hjælper det måske alligevel at gøre lidt, konkluderede hun, der dels har taget initiativ til en underskriftindsamling mod den foreslåede Naturnationalpark Vester Thorup og dels har startet en gruppe på Facebook: ”Vild med Vester Thorup Plantage. Nej tak til indhegnet naturnationalpark”.

- Det har fyldt meget i hovedet. Det er lige før, man har ligget søvnløs om natten, så det er simpelthen en lettelse at høre, at det ikke bliver, siger hun.

Carsten Krog Pedersen ærgrer sig over, at naturnationalpark Vester Thorup ikke blev valgt. @ Peter Mørk

Det mest oplagte sted

Carsten Krog Pedersen, naturfotograf og bosat i Frøstrup, er til gengæld ærgerlig over, at forslaget om Naturnationalpark Vester Thorup ikke er blandt de 10, der er valgt. Han er selv en af dem, der har foreslået området.

- Wilhjelmudvalget har for flere år siden peget på, at det vi mangler i Danmark er større, sammenhængende naturområder, og det er der her. Det er det største af de områder, der er foreslået, og det er enormt oplagt, også fordi det hele stort set er statsejet, så det ville være nemt at gøre, påpeger han.

Carsten Krog Pedersen mener desuden, at en naturnationalpark i Vester Han Herred ikke alene ville gavne naturen, men også turismen i området.

- Det kunne have tilført en masse værdi til vores område. Erfaringer fra Europa viser, at der er rigtig mange, der gerne vil opleve rewildingprojekter, siger han.

Selv om han fortsat mener, at Naturnationalpark Vester Thorup havde været det mest oplagte af forslagene, alene i kraft af størrelsen, så glæder han sig over, at Danmark nu får 10 nye naturnationalparker.