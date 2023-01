Borgermøde om ny institution: Utilfreds nabo opfordrer til at troppe op

THISTED:Hvordan skal en ny handicapinstitution i Thisteds østby se ud, og hvordan skal den placeres på grunden? De spørgsmål vil blive vendt, når Thisted Kommune onsdag 11. januar inviterer til borgermøde om projektet. En villaejer i området har på eget initiativ opfordret flere naboer til at møde op til borgermødet og stille spørgsmål til politikerne. Han mener, at institutionen slet ikke bør ligge i den del af byen.

Det var 29. marts 2022, kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune tog en principbeslutning om, at den ny handicapinstitution skal bygges i Thisteds østby, på hjørnet af Fårtoftvej og Vibedalvej. Samtidig besluttede politikerne at frigive fem millioner kroner, så forarbejdet kunne gå i gang.

Samme forår sendte Thisted Kommune en ny plejeboligplan i høring. Her indgår et forslag om at bygge et nyt plejecenter på grunden nord for Vibedal. Grundejerforeningen Rolighed, der omfatter knap 300 husstande i østbyen, sendte et høringssvar, hvor de vender sig mod planen om et nyt plejecenter i området, og de benyttede også høringssvaret til at protestere mod den planlagte handicapinstitution. De skrev, at en placering tæt på Thyværkstedet vil være meget mere hensigtsmæssig for institutionens kommende beboere.

Benny Frederiksen, der bor på Gyvelvej nord for plejecentret Vibedal, var medunderskriver på høringssvaret, og det er ham, der nu som privatperson har uddelt en opfordring til en række beboere i området til at møde op til borgermødet 11. januar. Her gentager han, at institutionen efter hans mening bør placeres i den nordlige del af Thisted i stedet.

Han henviser også til, at den gældende lokalplan for området omkring Vibedal fra 2006 udlægger det ubebyggede areal til rekreativt område.

- Man holder da ikke møde om, hvordan byggeriet skal se ud på en plads, hvor der ikke er en lokalplan, der dækker. Punkt ét må da være at ændre lokalplanen, mener Benny Frederiksen. Han efterlyser i øvrigt, at den politiske beslutning om at placere institutionen på grunden nordvest for Vibedal bliver sendt i høring.

- Vores pointe er, at det her grønne område skal bruges til det, det oprindeligt var planlagt til, siger han.

En ny lokalplan

Men der vil skam komme både en ny lokalplan for området ved Vibedal og i den forbindelse også en høring. Det forsikrer Nikolaj Winther Bilgram, der er udviklingskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet i Thisted Kommune.

- Selve forløbet er noget af det, vi vil orientere om på mødet. Lokalplanen laver man først, når man har en forståelse af, hvordan det endelige projekt ser ud, for den skal afspejle det byggeri, der kommer til at stå der. Det er derfor, det er rækkefølgen. Så den kommer først i høring, når vi når hen til det tidspunkt, hvor vi har et projekt. Og så håber vi naturligvis, at den ikke falder, forklarer han.

Foreløbigt er kommunens valgte bygherrerådgivere i gang med at udarbejde det byggeprogram, der skal danne grundlag for udbuddet. På borgermødet vil de præsentere nogle visualiseringer af, hvordan det kan komme til at se ud, og hvordan det for eksempel kan placeres på grunden.

Og byggegrunden, det er den øverste tredjedel af marken vest for Vibedalvej. Kystbeskyttelseslinjen forhindrer byggeri nærmere vandet.

Tue von Påhlman, direktør for Social, Sundhed og Kultur i Thisted Kommune, fremhæver, at byggeriet skal give et nødvendigt kapacitets- og kvalitetsløft til voksenhandicapområdet.

- Vores institutioner på voksenhandicapområdet er i dag tæt på fuldt udnyttet. Med udsigten til en stigning i målgruppen vil der være behov for at etablere flere pladser i fremtiden. Derfor er etablering af en ny, moderne institution et vigtigt element i vores fremtidssikring af fagligt kvalificerede tilbud til borgere med handicap, udtaler han i en pressemeddelelse fra Thisted Kommune.

Ifølge Nikolaj Winther Bilgram vil størstedelen af politikerne i Thisted Kommunes social- og seniorudvalg deltage i borgermødet. Mødet afholdes i Rolighedshallens spejlsal.