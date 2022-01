Borgerne er begejstrede for ny genbrugsplads

HURUP:For enden af den ellers ret øde Slyngborgvej i den østlige udkant af Hurup kan man nu både køre ind og ud til og fra en stor velindrettet genbrugsplads. Det har man som borger kunnet siden 18. december, hvor Thisted Kommune åbnede for den nye plads, der afløser Sydthys tidligere kommunale genbrugsplads på Grurupvej.

- Der var lidt, der drillede de første dage, men siden har systemet fungeret fint. Det er gået ret godt med, at borgerne selv skal sortere deres affald, uden at der er medarbejdere til stede uden for arbejdstiden, siger afdelingsleder for affald og genbrug i Thisted Kommune, Flemming Christensen.

9















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Pladsen er nemlig en del af Genbrug Thy 24-7. Borgerne kan aflevere affald døgnet rundt alle ugens dage. De skal selv sortere og anbringe genstandene i de rette containere. Sker der fejlanbringelser vil borgeren blive kontaktet, og det er da sket, men ikke i højere grad end forventet af kommunen.

Glade for friheden

- Vores fornemmelse er, at borgerne i Sydthy er glade for den frihed, det giver, at de ikke skal holde øje med klokken, når de vil på genbrugspladsen. Pladsen i Hurup er indrettet på samme måde som vores også relativt nye plads i Hanstholm, så vi har haft erfaringer at trække på, siger Flemming Christensen.

Et hovedprincip for begge pladser er, at publikum ikke skal møde de arbejdende køretøjer.

- Vi har adskilt gummigede og lastbiler fra de private bilers kørerute rundt på pladsen. Derved mindsker vi trængslen og gør det mere sikkert at færdes på genbrugspladsen. Vi mangler endnu at få det princip implementeret på genbrugspladsen i Thisted, men det kommer til at ske, siger Flemming Christensen.

Sms 247 for adgang

Adgang uden for de bemandede timer sker ved, at borgeren i forvejen har tilmeldt sig via NemID. Når man ankommer, åbner man porten ved at sms’e 247 til et telefonnummer, hvorefter man har adgang i 20 minutter.

Hurup genbrugsplads breder sig over to hektar land og rummer blandt andet en 1000 kvadratmeter stor servicebygning med velfærdsrum og butik. Det har kostet 22 millioner kroner at anlægge pladsen.