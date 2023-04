Borgerne inddrages i energiplanlægningen: Pilotprojekt skal vise vejen

SYDTHY:Arbejdet for at finde plads til at opstille de anlæg, der skal levere de kommende års grønne energi er for vigtigt til at eksperimentere med måden, det skal gøres på. Og dog.

- Det skal forsøges at bringe holdningerne henholdsvis for og imod sammen, sagde Kr. Tilsted (V), medlem af Thisted kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, da kommunalbestyrelsen tirsdag aften drøftede, om der skal sættes gang i et pilotprojekt for "borgerdreven udpegning af en energizone" i den sydlige del af Thy.

Alternativet til forsøget med at forene holdninger for og imod i noget, der kan findes fælles opbakning til, er at pleje særinteresser, sagde Kr. Tilsted og fortsatte:

- Der skal være en vis grad af fremdrift. Sker det ikke, må vi revidere projektet, for det må ikke dø.

En energizone i den sydlige del af kommunen skal skabe den plads, der er nødvendig for at etablere anlæg til grøn energi. Og der er brug for flere energizoner som led i Thisted Kommunes grønne omstilling. Pilotprojektet i Sydthy skal vise vejen til en ny fremgangsmåde, hvor borgerne gennem en borgerdrevet proces tager aktivt del i udpegningen af energizonen. Samtidig får de både indflydelse på og ejerskab til de energianlæg, som skal opstilles og som kan medføre lokal værdiskabelse. Erfaringerne fra pilotprojektet skal således indgå i de kommende års fysiske planlægning for placering af anlæg til vedvarende energi og nye energizoner.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) kaldte den borgerdrevne udpegning af energizonen for et "eksperiment", men selv om Kr. Tilsted fandt området for vigtigt til eksperimenter, kunne både han og den øvrige kommunalbestyrelse støtte, at der nu sættes gang i pilotprojektet i den sydlige del af kommunen.

- Både forslaget og initiativet er godt, sagde Morten Bo Bertelsen (SF), da han anbefalede, at forslaget blev godkendt.

- Nu handler det om at lave gode løsninger - og så må vi være klar til at tage diskussionen om ejerskabet til anlæggene, om hvem, der scorer gevinsten og om fordele og ulemper fra anlæggene, sagde Morten Bo Bertelsen.

Henning Holm (S), medlem af udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, konstaterede, at humlen i sagen er, at det bliver borgernes projekt og at udkommet bliver i lokalområdet.