Borgerne spørges: Oplæg til debat om fremtiden for gammelt stadion

THISTED:Når kommunalbestyrelsen har sagt god for indholdet i et nyt debatoplæg om den fremtidige anvendelse af det gamle Landlyst Stadion er alt klar til at høre borgerne om deres forslag og ideer.

På ugens møde i udvalget for klima, miljø og teknik var et af punkterne en ny anvendelse af området.

- Vi udmønter den beslutning, som blev truffet af et snævert flertal i kommunalbestyrelsen, siger udvalgsformand Esben Oddershede (V) med henvisning til, at et flertal på 14 mod 13 fulgte et konservativt forslag om at gennemføre en debatfase og borgerinddragelse, før der tages endelig stilling til fremtiden for området. I det politiske forlig om budget 2020 skulle muligheden af at sælge arealet undersøges. Et salg skulle skaffe penge til at sætte Søbadet i stand.

- Det er væsentligt at understrege, at stadion ikke bruges til noget nu - og det er heller ikke lejet ud. Nu må vi se, hvad der kommer af forslag til den fremtidige brug, siger udvalgsformanden.