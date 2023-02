Borgmester i modvind efter hård kritik af kendt kok: Her er hans svar

HANSTHOLM:- Jeg anerkender Emilie Qvist Kjærgaards indsats med restaurant Medvind på havnen i Hanstholm. Og hvis hun havde ønsket at fortsætte, ville der ikke have været noget til hinder for det.

Det siger Thisteds borgmester, Niels Jørgen Pedersen (V), i en reaktion på et læserbrev fra den succesfulde restauratør på Medvind, den nu lukkede restaurant, som i to sæsoner har haft til huse i et tidligere cafeteria på Hanstholm Havn.

I den periode tiltrak Medvind mange gæster fra nær og fjern og hentede omtale i et stort antal medier, både herhjemme og internationalt.

"Godt at jeg ikke længere er restauratør i den kommune", erklærede Emilie Quist Kjærgaard i læserbrevet, der var et svar på en artikel i Nordjyske, hvor Niels Jørgen Pedersen sagde, at restauranten nok havde givet omtale, men "ikke bidraget voldsomt til forretningen".

Og her var det altså Hanstholm Havns forretning, borgmesteren sigtede til, understreger han.

- Det har på ingen måde været min hensigt at negligere Emilies indsats. Det er fuldstændig korrekt at vi med hende har fået sat gastro-turismen på landkortet. Men det jeg forholdt mig til den dag, da jeg udtalte mig til Nordjyske, det var den fremadrettede strategi for Hastholm Havn. Vi skal have balance i havnens regnskab, og så satser vi på fiskeri, container- og godstrafik og grøn omstilling, siger Niels Jørgen Pedersen.

Men skal der ikke på havnens område være plads til en restaurant, som kan være med til at markedsføre Hanstholm?

- Vi har spisesteder derude. Der er Hanstholm Madbar, som jo har udsigt over havnen, og på havnens område er der også Det Gamle Røgeri. Og hvis Emilie havde valgt at fortsætte, så havde Medvind også været der, siger Niels Jørgen Pedersen.

Planmæssigt er der ikke noget i vejen for, at en ny restauratør kan rykke ind i lokalerne:

- Men det er havnens bygning, så det er op til havnechefen at tage stilling til, hvad der skal ske, siger borgmesteren.

Restaurant Medvind lukkede i efteråret 2022, efter at Emilie Qvist Kjærgaard havde måttet sygemelde sig med stress. I januar meddelte hun så, at restauranten ikke vil genåbne.