Borgmester: Nej, havnen er ikke til turisterhverv

HANSTHOLM:- Det er altid spændende at besøge en havn. Det syntes jeg jo også i min barndom, hvor søndagsudflugten ofte gik til Hanstholm Havn. Turisterne skal fortsat være velkomne på havnen. Men vores første prioritet er at få havnen til at blive en god forretning igen. Og vi må vi bare slå fast, at der ikke er plads til turisterhverv på havnens område.

Det siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) på baggrund af Nordjyskes interview med Peter Krusborg, direktør for Destination Nordvestkysten, turistselskabet for fem nordvestjyske kommuner - hvis bestyrelse har netop Thisteds borgmester som formand.

Ifølge Peter Krusborg bør der være gode muligheder for at tilgodese turisterhvervets interesser, også inden for Hanstholm Havns område, hvor flere projekter - fra frisør- og cafétilbud til et planlagt surf- og skatecenter - ellers har fået nej fra Thisted Kommune.

Heiselberg: God idé

Destinationsdirektøren får opbakning fra en måske lidt uventet kant, nemlig Svend Heiselberg, der har en fortid som både fiskeskipper, formand for Hanstholm Havns Fiskeriforening og mangeårigt folketingmedlem for Venstre.

Han kan godt se for sig, at nogle af de nye havnearealer i Hanstholm, der nu ligger ubrugte hen, bliver brugt til turistformål. For eksempel et hotel.

- I det omfang, det kan gå i spænd med de øvrige aktiviteter på havnen, så synes jeg det er værd at undersøge. Havneloven åbner i hvert fald mulighed for, at havnen også kan bruges til andre formål, siger Svend Heiselberg.

- Det er planloven, der er afgørende, fastslår borgmester Niels Jørgen Pedersen. Arkivfoto: Bo Lehm

Planloven er afgørende

Men det er planloven og ikke havneloven, der er afgørende her, fastslår Niels Jørgen Pedersen.

- Det er ikke fordi vi vil være firkantede. Men der er tale om et industriområde, og der kan ikke laves turistfaciliteter i et industriområde. Det er jo en samme problematik i Thisted, hvor kommunen også har sagt nej til erhverv, som ikke hører hjemme i industriområdet.

Det gælder ifølge borgmesteren også i udkanten af havneområdet, som ved Nordre Strandvej, hvor et planlagt surf- og skatecenter i eksisterende industribygninger er opgivet efter et forhåndsnej fra kommunen.

Og på naboadressen skal firmaet WestWind nu søge om lovliggørelse af to containere, der sidste år blev stillet op for at rumme en café og andre tilbud til brugerne af det populære surfsted øst for havnen.

Det sidstnævnte projekt blev etableret på en grund lejet af havnen, med godkendelse fra både havnens daværende ledelse og bestyrelse.

- Men havnen kan ikke give en byggetilladelse. Det burde den tidligere havnedirektør have gjort klart, og som jeg har forstået det, fremgår det også af lejekontrakten, siger Niels Jørgen Pedersen.

Selv om begge faciliteter ligger ud til den åbne strand, så er det en del af havneområdet. Og nogle store virksomheder er nærmeste naboer.

- Men han ikke lægge fritidsaktiviteter lige over for en kæmpestor fabrik, siger Niels Jørgen Pedersen.

Ja til dialog, men...

Ifølge Peter Krusborg er der "en masse synergier på tværs af turismen og fiskeindustrien, som i dag ikke bliver udnyttet ordentligt". Og destinationsdirektøren ser muligheder for at etablere Vestkystens svar på Kødbyen i Hanstholm.

Ud over de praktiske og lovmæssige hindringer har Niels Jørgen Pedersen svært med proportionerne i den vision:

- Der bor en million mennesker lige op og ned ad Kødbyen, og der kommer X antal millioner turister. Så der er vi kommet lidt i den forkerte grøft.

Peter Krusborg efterlyser "en tæt dialog" mellem de forskellige interesser i Hanstholm. Den er Niels Jørgen Pedersen med på, og han understreger at der allerede er et godt samarbejde mellem kommunen og Destination Nordvestkysten, hvis direktør han i kraft af sin formandspost har mange møder med.

- Men man kan ikke bare sætte sig omkring et bord og vedtage, at der skal laves cafeer i et industriområde, når loven ikke giver mulighed for det. Vi er altid parat til at snakke om, hvordan udviklingen af turismen kan ske. Men det er også vigtigt, at det sker i samarbejde med Thisted Kommune. Det er trods alt os, der betaler gildet, siger Niels Jørgen Pedersen.

Og tilføjer:

- Men jeg skal nok tage den kop kaffe med Peter Krusborg relativt hurtigt...