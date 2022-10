Borgmester om budgetaftale: - Nu skal vi levere

THISTED:For en uge siden satte samtlige partier i Thisted Kommune deres underskrift på en aftale om kommunens budget for 2023.

Aftalen har i runde tal en værdi af knap 20 millioner kroner plus en ekstra million, som der allerede nu er enighed om at bruge i 2024 øremærket fejringen af Thisteds 500 års købstadsjubilæum. Herudover er partierne bag aftalen enige om, at der næste år gennemføres en rammebesparelse på en million kroner på kulturområdet.

Aftale om velfærd og grøn omstilling Kommuneskatten i 2023 fastholdes uændret på 25,5 procent

Budgetaftalen tilfører i 2023 skoleområdet 3,2 mio. kroner til drift.

Bevillingen til familieområdet øges med tre mio. kroner i 2023 og fremadrettet. Pengene skal dække øgede udgifter til anbringelser og forebyggelse.

Kulturområdet underlægges en rammebesparelse på 1 mio. kroner i 2023 og fremadrettet.

Voksenhandicapområdet tilføres 3 mio. kroner i 2023 og fremadrettet.

Der afsættes fem mio. kroner til udvikling af grøn omstilling.

Aftalen afsætter 3,2 mio. kroner til turismeudvikling.

500.000 kroner skal bruges til lokal områdefornyelse

Der afsættes en pulje på 250.000 kroner til kompensation ved indgåelse af senioraftaler.

I 2023 afsættes 250.000 kroner til Thisteds 500 års købstadsjubilæum. I 2024 afsættes en million kroner til jubilæet.

Der afsættes en million kroner til en analyse af mulighederne for at flytte Jobcentret fra Skolegade 2-8. VIS MERE

Set i forhold til de omkring tre milliarder kroner, det årligt koster at drive forretningen Thisted kommune, er det således ikke mange penge, politikerne har flyttet rundt på i forhandlingerne op til tidspunktet, hvor aftalen kom i hus.

- Vi har ikke haft mulighed for at sprælle ret meget, men der er et væsentligt element i aftalen: Vi vil ikke forringe vores service, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen og understreger, at det har været det politiske udgangspunkt for arbejdet med næste års budget.

Samtidig understreger borgmesteren, at en væsentlig forudsætning for, at samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen, er, at der under forhandlingerne mellem partierne har været mulighed for at sætte ord på de udfordringer, der skal tages politisk hånd om i de kommende år.

- Vi har lavet en god aftale, men politisk er vi ikke på alle områder enige om, hvad vej vi skal gå for at finde løsninger, men vi er enige om, at de skal findes, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at budgetaftalen er faldet på plads, uden det har været nødvendigt at tale rammebesparelser. Dog er der i aftalen indarbejdet et rammebesparelse på kulturområdet på en million kroner i 2023 og fremadrettet.

Borgmesteren understreger, at der er gjort meget ud af at få en god proces for arbejdet med budgettet. En del af processen har været et katalog med forslag til effektiviseringer for samlet 60 millioner kroner.

- P60-kataloget har været et godt udgangspunkt. Det har peget på nødvendige effektiviseringer, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at effektiviseringer sammen med en en god kassebeholdning har gjort arbejdet med budgettet nemmere. Et kassetræk på 99 mio. kroner i 2023 gør det således muligt for kommunen at holde gang i påbegyndte anlægsarbejder. Også i 2024 og '25 er der lagt op til at trække på kassebeholdningen.

- Udgangspunktet for aftalen er, at den skal være både socialt, økonomisk og fagligt bæredygtig - og at det ikke er i budgetlægningen, der skal laves strukturændringer, siger Niels Jørgen Pedersen.

Borgmesteren tilføjer, at aftalen forpligter kommunalbestyrelsen til at levere løsninger på nogle af de tunge driftsområder, blandt dem skoler, dagtilbud og plejeboliger.

Niels Jørgen Pedersen forklarer, at budgetaftalen også forpligter og sætter retning for politikernes arbejde. Fremtidig skolestruktur og grøn omstilling er blandt områder, der skal arbejdes med.

I aftalen fremhæves arbejdet med - i overskriftsform - at sætte en fælles retning for folkeskole og for fremtidens dagtilbud og der tilføres flere midler til anbringelser og forebyggelse på familieområdet og til voksenhandicapområdet.

- Men der er også afsat fem millioner kroner til at arbejde videre med vores strategier for grøn omstilling. Her viser vi politisk mod, som er helt nødvendigt, hvis vi skal fastholde Thisted Kommunes position på området, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at meget havde været nemmere, hvis der havde været flere penge til rådighed.

- Men der er politisk forståelse for, at aftalen viser, hvad vi har at gøre godt med og for, at der ikke gennemføres besparelser, men laves effektiviseringer.