Borgmester om nye restriktioner: Det er et hårdt slag, men vi kommer igennem det sammen

De nye coronarestriktioner, som regeringen har annonceret i syv nordjyske kommuner, får store konsekvenser for hverdagen i Thy.

Det fastslår Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

De nye restriktioner, der skal inddæmme smitten med en ny muteret version af covid-19, gælder i fire uger i syv nordjyske kommuner – heriblandt Thisted Kommune.

Og de får omfattende betydning for blandt andet thyboerne. Borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard (S), fortæller, at hun har stor forståelse for, at de nye restriktioner vil få omfattende konsekvenser for rigtig mange thyboers liv.

- Det er en anden hverdag, vi thyboer går i møde de næste fire uger. Der er ingen tvivl om, at de nye restriktioner er et hårdt slag. Men vi skal nok komme igennem det her sammen. Vi skal vise resten af Danmark og verden, at vi passer på dem og hinanden, siger hun.

Ulla Vestergaard udtrykker også sin store sympati for de minkavlere, der mister deres levebrød. Og de mange erhvervsdrivende i Thy, der går en usikker tid i møde.

- Det er en meget svær situation. Nu skal vi stå sammen, som vi har tradition for i vores kommune. Vi skal hjælpe hinanden, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til noget, der bare er nogenlunde normalt, siger Ulla Vestergaard.

Kommunaldirektør i Thisted Kommune, Ulrik Andersen, udtrykker også stor forståelse for, at de nye restriktioner har vidtrækkende konsekvenser for rigtig mange.

- Det er en helt exceptionel situation, at vi nu skal leve i kommunale bobler. Det giver selvfølgelig nogle helt særlige udfordringer, men det er vigtigt at sige, at livet inde i den boble går videre, og at alle velfærdsområder fortsat skal fungere, siger Ulrik Andersen.

Ulrik Andersen oplyser, at man de kommende dage vil konkretisere, hvordan de nye retningslinjer kommer til at påvirke blandt andet daginstitutioner, skoler og kommunalt ansatte.

Her er overblikket over de nye restriktioner

De nye restriktioner træder i kraft i etaper. De første restriktioner trådte i kraft allerede torsdag aften, mens de øvrige restriktioner træder i kraft henholdsvis lørdag og mandag.

Følgende restriktioner gælder allerede:

Alle borgere i Thisted Kommune opfordres kraftigt til at blive i kommunen. Regeringen oplyser, at man kun bør krydse kommunegrænsen, hvis man har en kritisk arbejdsfunktion eller et uopsætteligt ærinde i en anden kommune.

Samtidig bør borgere de resterende kommuner i Danmark ikke rejse ind i Thisted Kommune og de øvrige seks nordjyske kommuner, der er omfattet af restriktionerne, medmindre man har en kritisk arbejdsfunktion eller et uopsætteligt ærinde.

Offentlige og private arbejdspladser opfordres kraftigt til at hjemsende medarbejdere.

Alle borgere i de syv nordjyske kommuner - herunder Thisted Kommune - skal være meget opmærksomme på, hvor mange man ser. Dette gælder også borgere internt i kommunen.

Lørdag 7. november træder følgende restriktioner også i kraft:

Restauranter, barer, værtshuse og caféer skal lukke for alt andet end take-away.

Mandag 9. november træder følgende restriktioner i kraft:

Studerende på videregående uddannelse skal overgå til digital undervisning og digitale eksaminer.

På ungdomsuddannelser og voksenuddannelser må der maksimalt være et fremmøde på 50 procent.

Elever i 5.-8. klasse skal have fjernundervisning hjemmefra, mens 0.-4. klasse og 9. klasse fortsat kan møde op. For disse klasser vil der dog være et krav om minimum én meters afstand.

Dagtilbud kan fortsat passe børn, men det skal ske i mindre og faste grupper.

Den offentlige transport vil også lukke ned i omfattende grad. Folk med kritisk jobfunktion skal dog fortsat have mulighed for at komme på arbejde med offentlig transport. Derudover vil der fortsat være skolebusser i drift.

Tidligere undtagelser til forsamligsforbuddet på 10 personer annuleres.

Biografer, teatre, biblioteker, indendørs idrætsfaciliteter, forlystelsesparker mv. skal også lukke ned.

Udlændige, der vil rejse til Danmark for at besøge eller arbejde i de syv nordjyske kommuner - heriblandt Thisted Kommune - afvises som udgangspunkt.