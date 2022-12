Bornerups køber julegaver til trængte børn i Thy

Hanstholm Kirke

Hansted Menighedsråd påbegyndte i 2020 udarbejdelsen af en ny kirkegårdsplan for Hansted Kirkegård. I den plan er et af punkterne de ukendtes gravplads. Kunstneren Erland Knudssøn Madsen har lavet forslag til en skulptur, der falder fint i tråd med den barske natur domkring kirkegården og vil være et monument over de ukendte på Hansted Kirkegaard.

Hjerteforeningen Thisted

Hjerteforeningen oplyser om forebyggelse af hjertesygdomme. Det kommer bl.a. til udtryk ved arrangerede gåture for foreningens medlemmer. En af de faste foregår i Thorsted Plantage, hvor man arrangerer gåture for motionsuvante. For de mere motionsvante har man i Dover Plantage en hjertesti. Støtten øremærkes to borde/bænkesæt til Thorsted Plantage og en bænk til opsætning på hjertestien i Dover Plantage.

Natteravnene

Med deres gule jakke er Natteravnene synlige i nattelivet og er med til at passe på de unge, når de færdes ude. Man snakker med de unge, hører hvordan det går og hjælper, hvis det er behov. Et arbejde som virkelig gør en forskel. Ikke kun for de unge mennesker, men også for deres forældre, som kan være lidt mere trygge når de ved, at der ude i natten er nogle voksne som er med til at passe på deres børn. Næste år er det 20 år siden, Natteravnene startede i Thisted.

Osteoporoseforeningen Thy Mors

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til knogleskørhed, som er det mere mundrette ord for osteoporose. Mere end 9.000 personer over 50 år i Thisted og Morsø kommuner skønnes at have knogleskørhed, men de fleste ved det ikke. Ofte opdages sygdommen først, hvis man f.eks. brækker en ryghvirvel eller får et hoftebrud. Sådanne brud koster livskvalitet og kan i værste fald få fatale konsekvenser.

Kunstforeningen Det Ny Kastet - Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Der arbejdes fra flere sider på at lave en udstilling i Thisted med værker af kunstneren Jens Galschiøt, som blev verdenskendt, da hans statue ”Skamstøtten”, opstillet i Hong Kong til minde om massakren på Den Himmelske Freds Plads, i december sidste år blev fjernet af det kinesiske styre. Udstillingen af Jens Galschiøts skulpturer i Thy vil - hvis det lykkes at realisere den - ske i et samarbejde mellem Kulturrummet, Alive Festival, Kunstforeningen Det Ny Kastet og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. De to sidstnævnte belønnes med 25.000 kr. hver.

Thisted Kirkes Musikudvalg

Thisted kirke har gennem adskillige år haft en stærk, kirkemusikalsk profil med et varieret program der spænder over mange genrer og koncertformer, hvor både kirkens store orgel, klokkespillet og Drenge-Mandskoret har en helt naturlig placering. De koncerter, man afholder, er et stort aktiv ikke kun for kirken, men også for byen og oplandet. Sidste år indledte man et godt og succesfuldt samarbejde med Alive Festival om koncerter med en helt fyldt kirke hver gang.

Sognets Dagligstue

De fleste har en dagligstue, men det er ikke alle, der har nogen at sidde og hygge sig med eller drøfte eventuelle problemer med. Her er Sognets Dagligstue et værested, der er oprettet for at imødegå ensomheden blandt vores medborgere. Her kan de under hyggelige og næsten hjemlige forhold komme og møde ligesindede, købe en kop kaffe med hjemmebag og få en god snak med de andre gæster eller en af de frivillige medarbejdere.

Kristianslyst

På plejecentret Kristianslyst har man mange forskellige aktiviteter for beboerne, hvor man kombinerer bevægelse og nærvær med det omkringliggende samfund og naturen. Efterhånden er der mange beboere, som ikke er i stand til selv at gå eller bevæge sig rundt eller er demente. Da bevægelse har meget stor betydning for beboernes velvære og livsglæde er det vigtigt at også de gangbesværede og demente beboere kan komme ud og få frisk luft og lidt motion.

Julehjælp

For mange familier er julen en svær tid, hvor der ikke er penge nok til julemad og gaver. Men her er der heldigvis en række organisationer, der på forskellig måde hjælper disse familier med julepakker i form af mad og lidt juleslik. I en situation med store prisstigninger og inflation giver fonden 25.000 kr. til hver af de fire organisationer Lions Club, Frimurerlogen St. Thøger, Mødrehjælpen og Home Start.

Sydthy Røde Kors – Integration

Mandagsklubben er en del af Røde Kors Sydthy, hvor frivillige begyndte at hjælpe med at fremme integrationen for de nye danskere. Krigen i Ukraine har givet øget pres på afdelingen, da der i juni måned flyttede 25 – 30 ukrainere ind på Hawkraft, som er Vestervig Gamle Sygehus. Der er en række faste ugentlige tilbud til disse, ligesom man sørger for at der løbende er gode oplevelser.

Enggaarden

Enggården er et socialt arbejds- og bofællesskab til mennesker med psykisk sårbarhed, som har brug for en meningsfuld hverdag. Gården drives af medlemmer og medarbejdere i fællesskab. Der er godt 50 dagmedlemmer og 10 beboere i bofællesskabet, hvor man selv dyrker grøntsager og holder lam. Kostpolitikken er at maden skal være sund og nærende, baseret på råvarer, man selv dyrker og har på gården.

Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond