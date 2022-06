Bortset fra otte vagter klapper det for Skaldyrsfestivalen

NYKØBING:- Vi mangler lige otte vagter - fire lørdag formiddag og fire lørdag eftermiddag. Så folk må stadig gerne henvende sig til os.

Det siger Lars Tang, formand for Skaldyrsfestivalen få dage før det går løs på havneområdet i Nykøbing. Tidligere på måneden stod han og manglede 25 vagter, men nu er det altså nede på, at der mangler undeer 10 procent af de folk, der skal til for dække weekendens vagter.

- Og det må jo siges at være en fin tilslutning, når man ser, hvorledes andre store arrangementer i Thy og på Mors døjer med at skaffe frivillig arbejdskraft. Vi skal nok klare den, siger formanden.

Programmet ligger fast og har ikke været ramt af afbud. Tirsdag forærede dagligvareforretningen Netto samtlige billetter til Skaldyrsbio i Bio Mors, hvor de yngste lørdag formiddag kan se filmene "Bad Guys" og "Den magiske månerejse", måske mens forældrene hygger sig på havnen.

- Vi har adskillige gode bud på børneparkering i forbindelse med festivalen. Specielt ser vi frem til et genhør med Katrine Bille og hendes band, der for et par år siden fyldte teltet. Der er børnevenlig mad at købe, hvad enten de yngste er til fisk eller gris. Jeg tror, vi har sørget for det hele, siger Lars Tang.

Og også pinsevejrudsigten ser flot ud.