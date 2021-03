Amatører ville stikke af med kirkesølvet

HURUP:Et hærværk og et indbrudsforsøg af den mere grovkornede slags fandt sted natten til mandag i Hurup Kirke. En eller flere tyve brød kirkens hoveddør op med koben og skaffede sig adgang til et dåbsværelse.

Her blev alt rodet igennem. Men gerningsmændene tog kun en boks med ud fra kirken. Den opgav de åbenbart at slæbe på, for boksen, der menes at indeholde kirkesølv blev smidt og efterladt på en græsplæne på kirkegården.

- Det er mere hærværk, end det er tyveri, og det er tilsyneladende amatører, der har været på spil. Men de ødelagde kirkedøren, der vist har en værdi af 150.000 kroner. Og de havde forinden taget en trailer på den nærliggende Kirkegade formentlig med henblik på at fragte tyvekoster væk. Traileren tilhører Thyholm Murer. Nu vil vi gennemgå og undersøge de spor, de har efterladt, siger politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted.

Det var kirkegårdsleder Bjarne Lauritsen, der opdagede indbruddet mandag formiddag.

- Den slags har vi ikke været udsat for i de 11 år, jeg har været leder. Kirkedøren er godt og grundigt splittet ad. Den er kun to år gammel, idet vi fik lavet en ny hoveddør af et snedkerfirma i Salling. Foreløbig har vi haft en lokal tømrer til at udbedre skaden nødtørftigt og sætte ny lås i. Samtidig har vi fjernet, hvad der var af værdi i kirken, siger Bjarne Lauritsen.