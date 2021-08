Brændende vindmølle kan ikke reddes

HVIDBJERG:Der er gået ild i en ældre vindmølle på A. C. Hoppesvej vest for Hvidbjerg på Thyholm, og Midt- og Vestjyllands Politi advarede en overgang beboerne i området mod den kraftige røg fra den brændende vindmølle.

Alarmen indløb kl. 16.19, hvor politiet var hurtigt ude på Twitter med en opfordring om at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg samt et råd om at søge læge, hvis man blev dårlig.

En time senere er faren tilsyneladende drevet over.

- Røgen fra den brændte vindmølle er kraftig aftagende. Vinduer og døre kan derfor godt åbnes igen, skriver politiet.

Der er gået ild i nacellen på møllen, og brandvæsenet afventer ildens udvikling, før de kan slukke den.

Branden er opstået i møllens nacelle, og politi og beredskab har opgivet at slukke den.

- Brandvæsnet kan ikke rigtigt komme op til den, så de venter bare på, at den brænder ud deroppe. Så kan man slukke den, når den falder ned, oplyser vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.