Brændt straffe og udvisning: Vild sejr til Thisted

Hobro IK-Thisted FC, 0-1

fodbold, Jyllandsserien

HOBRO:Thisted tog et stort skridt mod en ny sæson i Jyllandsserien, da de fredag aften vandt med 1-0 ude over Hobro. De unge spillere kom i tidligt modvind i kampen, da målvogter Rasmus Kristensen i det 26. minut blev udvist. Selvom de var en mand i undertal i en stor del af kampen, så leverede de unge TFC-spillere en pragtpræstation.

- Vi spillede sindssygt klogt og jeg bliver bare så glad, når mine spillere leverer så godt i så vigtig en kamp, siger en glad Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

TFC startede bedst ud i opgøret, og kom blandt andet frem til en friløber, som Nicolai Holmgaard dog misbrugte. I det 26. minut kom så udvisningen til Rasmus Kristensen. Først begik han straffe med gult kort til følge, og efterfølgende indkasserede han sit andet gule kort for at sparke til en vanddunk. Efterfølgende kom markspilleren Frederik Olsen på mål, og han redede straffesparket. Fire minutter senere kom thyboerne foran, da et flot opspil endte hos Jonas Kjær, der scorede.

I anden halvleg fortsatte TFC de gode takter, og takket være god sammenhængskraft i kæderne, blev Hobro holdt fra fadet. Thyboerne havde faktisk flere store chancer for at lukke opgøret, men skarpheden foran mål manglede. Trods den manglende skarphed, så fik thyboerne kæmpet sejren på 1-0 i land.

- Det var en fantastisk stemning blandt spillerne efter kampen og med god grund. Jeg lagde også mærke til, at alle spillerne lige gav Rasmus Kristensen en krammer efter kampen, siger Thorbjørn Larsen

Med de tre point står Thisted FC med særdeles gode muligheder for at sikre sig en ny sæson i Jyllandsserien

- Det var en mega vigtig sejr, og hvis vi får tre point i vores sidste kamp mod Gundersted, så tror jeg, at overlevelsen er i hus, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted spiller deres sidste kamp hjemme mod Gundersted.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0- 1 Jonas Kjær (30).