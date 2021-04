Brag i klitterne: Klitmøller tog håneretten

klitmøller if

hanstholm if

2-0

fodbold, serie 2

KLITMØLLER:Lørdag skulle et lokalbrag af de helt store udspille sig i serie 2, da oprykkerne fra Klitmøller IF på hjemmebane tog imod naboerne fra Hanstholm. Med en sejr på 2-0 blev det Klitmøller, der kunne tage den eftertragtede håneret i deres første kamp i sæsonen, mens Hanstholm med lørdagens nederlag fortsat har sæsonens første point til gode.

- Klitmøller var nok lidt bedre end os, og vi fik ikke rigtig testet deres målmand, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen. Hos spillende træner for Klitmøller Jacob Svane, var der tilfredshed med de tre point.

- Vi havde god kontrol over kampen og holdt Hanstholm fra store chancer, mens vi selv havde chanceovertaget, siger han.

Der var ikke spillet mange minutter, før det første mål faldt i kampen, og det kom efter en graverende fejl i Hanstholm-bagkæden. En mislykket tilbagelægning fra en Hanstholm-spiller blev opsnappet af Jacob Svane, der alene igennem med målmanden gjorde det til 1-0 efter fem minutters spil. Efter scoringen var det hjemmeholdet fra Klitmøller, der bed mest fra sig, dog faldt der ikke yderligere scoringer før pausen.

Kort inde i anden halvleg var Jacob Svane på pletten igen, og noget spektakulært var det målvogter Finn Olsen, der stod for oplægget. To Hanstholm-spillere gik således begge op til et langt udspark fra Finn Olsen, indgrebet kiksede dog, og alene igennem igen svigtede Jacob Svane ikke. Med en føring på to mål i bagagen kørte Klitmøller ganske komfortabelt sejren hjem.

- Vi havde nok lidt mere rutine end dem, og vores defensiv stod også ret solidt, siger Jacob Svane. Hos Hanstholm IF anerkender de Klitmøllers rutine og ærgrer sig over, at Klitmøllers scoringer faldt efter egne fejl.

- De søgte chancerne mere end os, og så skal vi simpelthen lære at sortere fejlene fra. Vi er et ungt hold, og lige nu lærer spillerne på den hårde måde. Nu kigger vi frem mod næste kamp, og så skal vi nok komme op på hesten igen, siger Per Kristiansen.

Klitmøller fik en optimal start på tilværelsen i serie 2, men trods sejren bevarer man ydmygheden.

- I første omgang går vi efter redde os, siger Jacob Svane, der har en klar plan for hvordan, overlevelsen skal komme i hus.

Vi vil gerne spille med bolden, og så skal vores kollektiv stå stærkt. Der skal være en god tone mellem spillerne på banen, og så skal alle føle sig som en del af holdet, siger han.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 Jacob Svane (5). 2-0 Jacob Svane (47).