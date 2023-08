Brand i anlæg med 12 tons korn

Nordjyllands Beredskab er onsdag aften til stede på en mellemstor gård på Søgård Mark i Nors.

I et tørreanlæg med omkring 12 tons korn er der opstået brand, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jesper Madsen.

Branden kan ikke ses udefra, for det er inde i selve tørreanlægget, at flammerne er opstået. Beredskabet er derfor lige nu i gang med at forhindre spredning af branden ved at tømme anlægget for korn og står desuden klar med brandslanger.

Jesper Madsen fortæller, at beredskabet på nuværende tidspunkt har fået tømt halvdelen af tørreanlægget for korn, og at tørreanlægget kører videre, mens det tømmes.

Kornet i bunden af tørlageret køres ud som det første, for det kan stadig bruges, siger indsatslederen. Det korn, der er sort, når det kommer ud, kan til gengæld ikke længere bruges til noget.

- Med den hastighed, vi har på nu, tænker jeg, at der går en times tid eller to, før vi er færdige, siger Jesper Madsen.

Lettet direktør

Det var administrerende direktør for selskabet Søgaard Agro ApS, Lars Oddershede, og en medarbejder, der pludseligt opdagede, at der kom røg op fra tørreriet.

Hurtigt fik de stoppet varmekilden og blæseren inde i tørreanlægget og alarmerede brandvæsenet.

Lars Oddershede kunne berolige sig med, at tørreriet med de 12 tons korn er lavet af jern, så ilden ikke kunne sprede sig til det resterende lager på hele 700 tons korn.

Trods den ærgerlige situation er direktøren da også lettet over, at det ikke gik værre end det gjorde. Ud af de 12 tons korn, vurderer Lars Oddershede, at 2 tons må kasseres. Tørreanlægget til en stor sum penge er da også slippet for større skader.

- Det er småting. Det kunne være gået helt galt, siger Lars Odsherred, som også priser sig lykkelig for, at branden opstod i dagstimerne, hvor der hele tiden er nogen, til at holde øje med tørreriet. Om natten går der fire timer mellem hvert tjek.

Når hele tørreriet er tømt for korn, skal det hele gennemgås og rengøres, forklarer direktøren, som regner med, at tørreriet kører igen i morgen.

Men for Lars Oddershede er de få ekstra arbejdstimer, det vil tage, ikke noget i forhold til de konsekvenser, en spredning af branden kunne have fået.

70 grader varm luft

Helt præcist hvordan branden er startet, ved indsatslederen ved Nordjyllands beredskab ikke, men han forklarer, at kornet i tørreanlægget kører igennem nogle ribber, mens det bliver tørret med 70 grader varm luft. Derfor gætter han på, at noget korn kan have sat sig fast inde tørreanlægget og startet branden.

Ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, forsikrer Jesper Madsen.

Brand på gård nær Nors