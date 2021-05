Brand i etageejendom i Thisted: Forstærkning tilkaldt

THISTED:Tirsdag eftermiddag er der udbrudt brand i en fireetagers boligblok på Sofievej i Thisted.

Alarmen gik klokken 15.15. De første meldinger går på, at der er brand i taget på bygningen, og ifølge telefonvagten ved Nordjyllands Beredskab er der tilkaldt forstærkning fra andre stationer til at hjælpe med at slukke ilden.

Beredskabet oplyser på Twitter, at slukningsarbejdet ved ejendommen kan give trafikale problemer på Sofievej, da flere udrykningskøretøjer inklusive en vogn med stige er parkeret i det ene vejspor.

Station Thisted er kørt til bygningsbrand etageejendom på Sofievej i Thisted.

